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16:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белорусские хоккеисты признались в организации договорного матча

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту организации договорного матча в рамках чемпионата страны по хоккею, сообщается на официальном сайте ведомства.

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Как пояснили в отделе информации и связи с общественностью СК Белоруссии, у правоохранительных органов возникли вопросы относительно спортивного характера матча «Динамо-Молодечно» — «Могилев», который состоялся 12 ноября.

«В рамках расследования получены объективные данные об их причастности к совершению противоправных действий. Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер», — рассказали в СК.

Уголовное дело в отношении представителей команды «Динамо-Молодечно» было возбуждено по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования) УК Республики Беларусь.

Хоккеистам и сотрудникам «Динамо-Молодечно», которое является фарм-клубом минского «Динамо», выступающего в КХЛ, грозит до трех лет лишения свободы.

Матч чемпионата Белоруссии по хоккею «Динамо-Молодечно» — «Могилев» завершился победой гостей со счетом 5:6. Примечательно, что во втором периоде хозяева вели со счетом 5:1, однако затем пропустили пять шайб подряд и потерпели поражение.

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