Белорусские хоккеисты признались в организации договорного матча

Как пояснили в отделе информации и связи с общественностью СК Белоруссии, у правоохранительных органов возникли вопросы относительно спортивного характера матча «Динамо-Молодечно» — «Могилев», который состоялся 12 ноября.

«В рамках расследования получены объективные данные об их причастности к совершению противоправных действий. Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер», — рассказали в СК.

Уголовное дело в отношении представителей команды «Динамо-Молодечно» было возбуждено по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования) УК Республики Беларусь.

Хоккеистам и сотрудникам «Динамо-Молодечно», которое является фарм-клубом минского «Динамо», выступающего в КХЛ, грозит до трех лет лишения свободы.