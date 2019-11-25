Три очка хоккеиста сборной Казахстана помогли клубу выиграть в чемпионате Словакии
Три очка нападающего сборной Казахстана по хоккею Мартена
Три очка нападающего сборной Казахстана по хоккею Мартена
В матче с «Нове Замке» канадец с казахстанским паспортом отличился уже на третьей минуте, когда реализовал большинство своей команды. Во втором и третьем периодах
Полный матч:
После 22 игр ДВТК набрал 36 очков и замыкает лидирующую шестерку клубов. Что касается
О переходе
Со сборной Казахстана центрфорвард дважды играл на чемпионатах мира в первом дивизионе и со второй попытки помог ей вернуться в элиту. В КХЛ
Напомним, в мае текущего года сборная Казахстана по хоккею вернулась в элитный дивизион ЧМ. Позже стали известны все участники турнира, который состоится в Швейцарии в следующем году. В 2020 году сборная Казахстана дома проведет отборочный турнир к Олимпиаде-2022.