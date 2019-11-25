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14:37 (мск), источник: Vesti.kz

Три очка хоккеиста сборной Казахстана помогли клубу выиграть в чемпионате Словакии

Три очка нападающего сборной Казахстана по хоккею Мартена Сен-Пьера помогли венгерскому клубу ДВТК одержать победу и закрепиться в ТОП-6 чемпионата Словакии. Центрфорвард отметился первым голом в турнире, передает корреспондент Vesti.kz.

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В матче с «Нове Замке» канадец с казахстанским паспортом отличился уже на третьей минуте, когда реализовал большинство своей команды. Во втором и третьем периодах Сен-Пьер отдал по голевой передаче, а ДВТК выиграл со счетом 4:1.

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После 22 игр ДВТК набрал 36 очков и замыкает лидирующую шестерку клубов. Что касается Сен-Пьера, то в пяти проведенных играх набрал пять очков (1+4).

О переходе Сен-Пьера в венгерский клуб стало известно в конце октября. Начинал сезон 36-летний хоккеист в британском «Шеффилд Стилерс», где провел пять матчей и набрал два очка (1+1).

Со сборной Казахстана центрфорвард дважды играл на чемпионатах мира в первом дивизионе и со второй попытки помог ей вернуться в элиту. В КХЛ Сен-Пьер выступал за «Барыс», «Нефтехимик», Медвешчак, «Адмирал» и «Куньлунь». В 251 игре набрал 136 очков (42+94).

Напомним, в мае текущего года сборная Казахстана по хоккею вернулась в элитный дивизион ЧМ. Позже стали известны все участники турнира, который состоится в Швейцарии в следующем году. В 2020 году сборная Казахстана дома проведет отборочный турнир к Олимпиаде-2022.

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