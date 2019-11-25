Солигорский «Шахтер» обыграл жлобинский «Металлург» в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею

«Горняки» начали встречу с активного прессинга хозяев ледовой площадки. Жлобинцы старались перехватить инициативу, взвинтив темп. На седьмой минуте противостояния отличился защитник «Шахтера» Илья Казнадей, забросивший шайбу в ворота соперников. Игроки «Металлурга» пытались восстановить равновесие сил, но сделать это до конца периода у них не получилось.

Во второй двадцатиминутке гости продолжали наступать. Уже на 26-й минуте матча нападающий «Шахтера» Илья Камбович реализовал большинство и увеличил отрыв своей команды — 2:0. Хоккеисты «Металлурга» провели несколько атак, но забросить шайбу в ворота голкипера Максима Малютина хозяева ледовой площадки не смогли.

Третий период прошел под диктовку гостей. Гол на 53-й минуте матча на свой счет записал защитник «горняков» Константин Дурнов, который реализовал большинство. Хозяева пробовали играть на контратаках, но видимого результата это не дало. Хоккеисты «Шахтера» грамотно оборонялись и не оставили оппонентом ни единой надежды на победу.