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25 ноября, источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» обыграл жлобинский «Металлург» в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского «Шахтера» обыграли жлобинский «Металлург» в гостевом матче чемпионата Беларуси со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Горняки» начали встречу с активного прессинга хозяев ледовой площадки. Жлобинцы старались перехватить инициативу, взвинтив темп. На седьмой минуте противостояния отличился защитник «Шахтера» Илья Казнадей, забросивший шайбу в ворота соперников. Игроки «Металлурга» пытались восстановить равновесие сил, но сделать это до конца периода у них не получилось.

Во второй двадцатиминутке гости продолжали наступать. Уже на 26-й минуте матча нападающий «Шахтера» Илья Камбович реализовал большинство и увеличил отрыв своей команды — 2:0. Хоккеисты «Металлурга» провели несколько атак, но забросить шайбу в ворота голкипера Максима Малютина хозяева ледовой площадки не смогли.

Третий период прошел под диктовку гостей. Гол на 53-й минуте матча на свой счет записал защитник «горняков» Константин Дурнов, который реализовал большинство. Хозяева пробовали играть на контратаках, но видимого результата это не дало. Хоккеисты «Шахтера» грамотно оборонялись и не оставили оппонентом ни единой надежды на победу.

В других матчах чемпионата Беларуси гродненский «Неман» обыграл минскую «Юность» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1), хоккеисты «Лиды» уступили «Могилеву» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1). «Гомель» оказался сильнее молодечненского «Динамо» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

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