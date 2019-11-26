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26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
12:43 (мск), источник: БЕЛТА

Три хоккеиста «Гомеля» получили травмы в матче с «Динамо-Молодечно»

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три хоккеиста «Гомеля» получили травмы в матче чемпионата Беларуси с «Динамо-Молодечно», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

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Голкипер «рысей» Сергей Магарилов травмировал приводящие мышцы левого бедра. У молодого нападающего Глеба Андреева сотрясение мозга. Форвард Илья Серегин повредил кисть. «Ушиб внутренней поверхности правой кисти», — такой диагноз был внесен в официальный протокол матча.

«Гомель» обыграл 25 ноября в домашнем матче чемпионата Беларуси по хоккею молодечненское «Динамо» со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

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