«Динамо-Молодечно» обыграло жлобинский «Металлург» в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею

Хоккеисты молодечненского «Динамо» старались не рисковать, играя в оборонительный хоккей. Жлобинцы также предпочли аналогичную тактику, ожидая удобного момента. До конца периода никому из игроков не удалось забросить шайбу в ворота соперников.

В третьей двадцатиминутке гости ринулись в атаку, пытаясь восстановить равновесие сил. Реализовать задуманное удалось на 42-й минуте противостояния форварду «Металлурга» Виталию Кирющенкову. Молодечненцев такое расположение дел не устроило, и они принялись осаждать ворота соперников. Под занавес периода, обыграв защиту оппонентов, гол в ворота голкипера жлобинцев Владислава Дмитриева забил нападающий «зубров» Никита Феоктистов — 2:1. Гости так и не смогли восстановить счет и перевести игру в овертайм.