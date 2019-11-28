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28 ноября, источник: БЕЛТА

«Динамо-Молодечно» обыграло жлобинский «Металлург» в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодечненского «Динамо» обыграли жлобинский «Металлург» в домашнем матче чемпионата Беларуси со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Хоккеисты молодечненского «Динамо» старались не рисковать, играя в оборонительный хоккей. Жлобинцы также предпочли аналогичную тактику, ожидая удобного момента. До конца периода никому из игроков не удалось забросить шайбу в ворота соперников.

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Во втором периоде хозяева ледовой площадки начали увеличивать скорости. Успехом увенчалась атака «Динамовцев» на 32-й минуте матча. Гол на свой счет записал нападающий Антон Мохорев.

В третьей двадцатиминутке гости ринулись в атаку, пытаясь восстановить равновесие сил. Реализовать задуманное удалось на 42-й минуте противостояния форварду «Металлурга» Виталию Кирющенкову. Молодечненцев такое расположение дел не устроило, и они принялись осаждать ворота соперников. Под занавес периода, обыграв защиту оппонентов, гол в ворота голкипера жлобинцев Владислава Дмитриева забил нападающий «зубров» Никита Феоктистов — 2:1. Гости так и не смогли восстановить счет и перевести игру в овертайм.

В других матчах чемпионата Беларуси гродненский «Неман» уступил солигорскому «Шахтеру» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1). Минская «Юность» победила «Гомель» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

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