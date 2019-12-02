Пять игроков КХЛ вызваны в сборную Финляндии на Кубок Первого канала
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пять игроков КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, сообщается на сайте КХЛ.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пять игроков КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, сообщается на сайте КХЛ.
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря. Сборная Финляндии сыграет с командой России 15 декабря в
Полностью состав сборной Финляндии на второй этап Евротура выглядит следующим образом:
вратари — Эту Лаурикайнен (ЮП), Юхо Олкинуора («Адмирал», КХЛ);.
защитники — Вилле Покка («Авангард», КХЛ), Тармо Реунанен («Лукко»), Никлас Фриман, Элмери Эронен (оба — ХПК), Валттери Кемиляйнен («Таппара»), Микко Ниемеля («Кярпят»), Петтери Линдбом («Лозанна», Швейцария), Илари Меларт, Миика Койвисто (оба — «Вякшё», Швеция), Микаэль Сеппяля (КалПА);.
нападающие — Отто Пааянен, Ере Саллинен, Тему Турунен (все — ХИФК), Эмели Суоми («Ильвес»), Миро Аалтонен («Витязь», КХЛ),