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16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пять игроков КХЛ вызваны в сборную Финляндии на Кубок Первого канала

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пять игроков КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, сообщается на сайте КХЛ.

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Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря. Сборная Финляндии сыграет с командой России 15 декабря в Санкт-Петербурге. В финской сборной КХЛ представят голкипер Юхо Олкинуора из владивостокского «Адмирала», защитник Вилле Покка из омского «Авангарда», форвард Миро Аалтонен из подмосковного «Витязя» и нападающие Вели-Матти Савинайнен и Хенри Иконен из финского «Йокерита».

Полностью состав сборной Финляндии на второй этап Евротура выглядит следующим образом:

вратари — Эту Лаурикайнен (ЮП), Юхо Олкинуора («Адмирал», КХЛ);.

защитники — Вилле Покка («Авангард», КХЛ), Тармо Реунанен («Лукко»), Никлас Фриман, Элмери Эронен (оба — ХПК), Валттери Кемиляйнен («Таппара»), Микко Ниемеля («Кярпят»), Петтери Линдбом («Лозанна», Швейцария), Илари Меларт, Миика Койвисто (оба — «Вякшё», Швеция), Микаэль Сеппяля (КалПА);.

нападающие — Отто Пааянен, Ере Саллинен, Тему Турунен (все — ХИФК), Эмели Суоми («Ильвес»), Миро Аалтонен («Витязь», КХЛ), Вели-Матти Савинайнен, Хенри Иконен (оба — «Йокерит»), Юлиус Няттинен, Миска Сииконен, Петрус Палму (все — ЮП), Ханнес Бьёрнинен («Пеликанс»), Ере Карьялайнен («Таппара»), Валттери Пуустинен (ХПК), Ессе Пульюряви, Юхо Ламмикко (оба — «Кярпят»).

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