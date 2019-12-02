Пять игроков КХЛ вызваны в сборную Финляндии на Кубок Первого канала

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря. Сборная Финляндии сыграет с командой России 15 декабря в Санкт-Петербурге. В финской сборной КХЛ представят голкипер Юхо Олкинуора из владивостокского «Адмирала», защитник Вилле Покка из омского «Авангарда», форвард Миро Аалтонен из подмосковного «Витязя» и нападающие Вели-Матти Савинайнен и Хенри Иконен из финского «Йокерита».