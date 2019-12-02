Стал известен состав сборной Швеции на Кубок Первого канала
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Одиннадцать игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вошли в состав сборной Швеции на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, сообщается на сайте КХЛ.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Одиннадцать игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вошли в состав сборной Швеции на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, сообщается на сайте КХЛ.
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря.
Сборная Швеции сыграет с командой России 12 декабря в Москве на ледовой арене «Парк легенд», 14 декабря встретится со сборной Финляндии, а на следующий день проведет матч с командой Чехии.
Полностью состав сборной Швеции на второй этап Евротура выглядит следующим образом:
вратари: Ларс Юханссон (ЦСКА, КХЛ), Адам Рейдеборн («Ак Барс», КХЛ);.
защитники: Клас Дальбек (ЦСКА, КХЛ), Микаэль Викстранд («Ак Барс», КХЛ), Хенрик Теммернес («Женева», Швейцария), Никлас Ханссон («Регле», Швеция), Симон Бертильссон («Сочи», КХЛ), Эмиль Юханссон (ХВ71, Швеция), Виктор Лёв («Йокерит», КХЛ), Калле Андерссон («Берн», Швейцария);.
нападающие: Андре Петерссон («Динамо» Москва, КХЛ), Густав Рюдаль, Микаэль Лундквист, Линус Юханссон (все — «Ферьестад», Швеция), Даниэль Бродин («Фрибур», Швейцария), Эмиль Сильвегорд, Фредрик Хендемарк (оба — «Мальме», Швеция), Маркус Юнг («Адмирал», КХЛ), Леон Бристедт, Даниэль Заар (оба — «Регле», Швеция), Деннис Расмуссен («Металлург», КХЛ), Мальте Стрёмвалль («Сочи», КХЛ), Магнус