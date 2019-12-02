Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
Йокерит
01
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Витязь
Б
21
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал
Спартак
02
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Авангард
12
Хоккей. НХЛ
3.12
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
3.12
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
3.12
Чикаго Блэкхокс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
23
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА сыграл вничью с ФК «Лудогорец» в Лиге Европы
25Евро-2020. Составы групп
16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стал известен состав сборной Швеции на Кубок Первого канала

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Одиннадцать игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вошли в состав сборной Швеции на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, сообщается на сайте КХЛ.

Наверх
Источник: Reuters

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря.

Сборная Швеции сыграет с командой России 12 декабря в Москве на ледовой арене «Парк легенд», 14 декабря встретится со сборной Финляндии, а на следующий день проведет матч с командой Чехии.

Полностью состав сборной Швеции на второй этап Евротура выглядит следующим образом:

вратари: Ларс Юханссон (ЦСКА, КХЛ), Адам Рейдеборн («Ак Барс», КХЛ);.

защитники: Клас Дальбек (ЦСКА, КХЛ), Микаэль Викстранд («Ак Барс», КХЛ), Хенрик Теммернес («Женева», Швейцария), Никлас Ханссон («Регле», Швеция), Симон Бертильссон («Сочи», КХЛ), Эмиль Юханссон (ХВ71, Швеция), Виктор Лёв («Йокерит», КХЛ), Калле Андерссон («Берн», Швейцария);.

нападающие: Андре Петерссон («Динамо» Москва, КХЛ), Густав Рюдаль, Микаэль Лундквист, Линус Юханссон (все — «Ферьестад», Швеция), Даниэль Бродин («Фрибур», Швейцария), Эмиль Сильвегорд, Фредрик Хендемарк (оба — «Мальме», Швеция), Маркус Юнг («Адмирал», КХЛ), Леон Бристедт, Даниэль Заар (оба — «Регле», Швеция), Деннис Расмуссен («Металлург», КХЛ), Мальте Стрёмвалль («Сочи», КХЛ), Магнус Пяярви-Свенссон («Локомотив» Ярославль, КХЛ).

Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Канадская красотка, стоившая российскому хоккеисту карьеры
Тренер часто просит ее быть посдержаннее при публикации горячих фото
Дзюба не праздновал гол. Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»
Тедеско — лучшее, что случилось со «Спартаком» после чемпионства
Месси обыграл «Атлетико» одним ударом в матче примеры
Колосков осудил Дзюбу, назвавшего фанатов «Спартака» фашистами
Российский хоккеист лишился работы из-за канадской жены (фото)
Рекорд «Ливерпуля» и сплошные увольнения: каким вышел тур АПЛ
Ветеран «Спартака» обвинил судей в помощи «Зениту»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь