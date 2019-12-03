Капризов вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала

В первом матче турнира сборная России 12 декабря сыграет с командой Швеции, а 14 декабря проведет игру со сборной Чехии. Обе встречи пройдут в Москве на ледовой арене «Парк легенд». Матч Россия — Финляндия будет сыгран 15 декабря на футбольном стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.