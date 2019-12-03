Капризов вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря.
В первом матче турнира сборная России 12 декабря сыграет с командой Швеции, а 14 декабря проведет игру со сборной Чехии. Обе встречи пройдут в Москве на ледовой арене «Парк легенд». Матч Россия — Финляндия будет сыгран 15 декабря на футбольном стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»).
защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба — СКА), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» М).
нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все — СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» М), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Никита Сошников («Салават Юлаев»).