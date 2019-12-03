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17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капризов вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов и форвард столичного «Динамо» Вадим Шипачев вошли в состав сборной России по хоккею на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

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Источник: РИА "Новости"

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря.

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В первом матче турнира сборная России 12 декабря сыграет с командой Швеции, а 14 декабря проведет игру со сборной Чехии. Обе встречи пройдут в Москве на ледовой арене «Парк легенд». Матч Россия — Финляндия будет сыгран 15 декабря на футбольном стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»).

защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба — СКА), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» М).

нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все — СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» М), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Никита Сошников («Салават Юлаев»).

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Россия выиграла у Чехии в матче за 3-е место
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