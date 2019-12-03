«Хочешь играть в сборной — должен перейти в СКА». Эксперты — о составе на Кубок Первого канала

Источник: AP 2019

Во вторник тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на Кубок Первого канала:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»).

Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Артём Зуб, Игорь Ожиганов (оба — СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Андрей Педан, Никита Лямкин, Альберт Яруллин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Мск).

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, (все — ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Александр Барабанов, (все — СКА), Никита Сошников («Салават Юлаев»), Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), Дамир Жафяров («Торпедо»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»).

Sport24 поговорил с хоккейными экспертами о выборе Алексея Кудашова, 15 армейцах в составе и клубе, который может стать еще одним базовым для национальной команды.

Источник: Sport24

Андрей Николишин, чемпион мира, призер Олимпийских игр:

«Нормальный состав. Ни одна фамилия не удивила. Я уже давно не удивляюсь выбору наших. Что касается 15 армейцев в составе, об этом лучше спросить у тех, кто говорит, что конкуренция в КХЛ растет. В случае с Самоновым все очень просто: он в СКА, а у нас в сборную едут те, кто играет в этом клубе, потому что тренер сборной из Питера и руководство тоже. Чему удивляться, это ведь базовый клуб. Ожиганов — то же самое, просто играет в СКА. У нас так формируется сборная: хочешь играть — должен перейти в СКА. Андронова вызвали, потому что тренеры считают, что он заслуживает и на данный момент сильнее остальных в том амплуа, в котором его используют».

Вызов пяти человек из «Ак Барса» в глобальном смысле ничего не означает. С чего вдруг Казани становиться базовым клубом? Вызвали — хорошо, молодцы ребята. Команда идет на первом месте, наверное, не просто так.

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион:

«У нас хорошая команда, и, понятное дело, она идет на победу в этом краткосрочном турнире. Все нормально, все сильнейшие практически здесь. СКА и ЦСКА, естественно, базовые команды сборной. В КХЛ растет командная конкуренция, а не личная. Хороших игроков, которые могут делать игру — их практически нет в лиге. Вот такая у нас команда сейчас. Все сильнейшие здесь в сборной, всех набрали. Но назовите мне хотя бы одного, который выделяется. С центральными нападающими проблемы особенно серьезные».

Источник: Sport24

Алексей Бадюков, двукратный обладатель Кубка Гагарина:

«Это тот состав, который и должен был вызываться. Есть Шипачев — я думаю, что все прекрасно знают, для каких целей и за счет каких достижений его вызвали. Мне кажется, что хороший шанс для Владимира Ткачева. По остальным вопросов вообще никаких нет, все ожидаемо.

Почему вызвали Ожиганова, учитывая его последнюю статистику? Он в любом случае защитник, который в большинстве постоянно выходит, двухсторонний защитник, может быть и разыгрывающим неплохо. Нужно посмотреть его на этом уровне, сможет ли он бремя лидерства на себе стянуть на уровне сборной. У него в Казани тоже столько же времени было, просто не очень шло.