Гродненский «Неман» обыграл «Гомель» в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею

Встреча началась динамично. Гродненцы взвинтили темп, атакуя голкипера оппонентов. На второй минуте противостояния отличился форвард «Немана» Николай Сусло, забросивший первую шайбу в ворота соперников. Его поддержали партнеры по команде Артем Кислый и Тимо Хильтунен — 3:0. После третьего пропущенного гола главный тренер гомельчан Сергей Стась запросил тайм-аут. Хозяева ледовой площадки мобилизовались и перешли в наступление.

Во втором периоде «Гомель» попытался реабилитироваться. На 24-й минуте матча уменьшил отставание своей команды нападающий Юрий Кокшаров. Также в середине двадцатиминутки форвард прорвался сквозь оборону соперников и забил гол, оформив дубль.

В начале третьего периода хозяева ледовой площадки потеряли концентрацию. «Неман» же увеличил натиск и на 42-й минуте игры Сергей Малявко удвоил преимущество, забросив шайбу в ворота голкипера Андрея Грищенко — 4:2. Гродненцы успешно оборонялись и сберегли перевес в счете до финальной сирены.