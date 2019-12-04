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00:10 (мск), источник: БЕЛТА

Гродненский «Неман» обыграл «Гомель» в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского «Немана» обыграли «Гомель» в гостевом матче чемпионата Беларуси со счетом 4:2 (3:0, 0:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча началась динамично. Гродненцы взвинтили темп, атакуя голкипера оппонентов. На второй минуте противостояния отличился форвард «Немана» Николай Сусло, забросивший первую шайбу в ворота соперников. Его поддержали партнеры по команде Артем Кислый и Тимо Хильтунен — 3:0. После третьего пропущенного гола главный тренер гомельчан Сергей Стась запросил тайм-аут. Хозяева ледовой площадки мобилизовались и перешли в наступление.

Во втором периоде «Гомель» попытался реабилитироваться. На 24-й минуте матча уменьшил отставание своей команды нападающий Юрий Кокшаров. Также в середине двадцатиминутки форвард прорвался сквозь оборону соперников и забил гол, оформив дубль.

В начале третьего периода хозяева ледовой площадки потеряли концентрацию. «Неман» же увеличил натиск и на 42-й минуте игры Сергей Малявко удвоил преимущество, забросив шайбу в ворота голкипера Андрея Грищенко — 4:2. Гродненцы успешно оборонялись и сберегли перевес в счете до финальной сирены.

В других матчах чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» в овертайме выиграл у молодечненского «Динамо» — 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0). Жлобинский «Металлург» проиграл минской «Юности» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).

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