Хоккеисты «Немана» узнали расписание суперфинала Континентального кубка IIHF

Розыгрыш второго по значимости трофея в континентальном клубном хоккее пройдет в датском Войенсе 10—12 января 2020 года. Вице-чемпионы Беларуси стартуют 10 января.

Их соперником станет польская «Краковия». Затем «Неман» будет спорить за победу с датским «Сендерюске». В заключительный день турнира подопечные Сергея Пушкова выйдут на лед против английского «Ноттингема».