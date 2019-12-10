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15:10 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» узнали расписание суперфинала Континентального кубка IIHF

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание суперфинала Континентального кубка IIHF, в котором примут участие хоккеисты гродненского «Немана», сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

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Розыгрыш второго по значимости трофея в континентальном клубном хоккее пройдет в датском Войенсе 10—12 января 2020 года. Вице-чемпионы Беларуси стартуют 10 января.

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Их соперником станет польская «Краковия». Затем «Неман» будет спорить за победу с датским «Сендерюске». В заключительный день турнира подопечные Сергея Пушкова выйдут на лед против английского «Ноттингема».

Континентальный кубок по хоккею с шайбой — ежегодное спортивное соревнование, оно проводится под эгидой IIHF. Турнир является наследником Кубка Федерации, разыгрывавшегося в 1995—1997 годах. Белорусские клубы выигрывали Континентальный кубок четыре раза. Гродненский «Неман» становился обладателем трофея в сезоне 2014/2015. Еще трижды триумфатором была минская «Юность» — рекордсмен турнира по количеству побед.

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