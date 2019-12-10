Хоккеисты «Немана» узнали расписание суперфинала Континентального кубка IIHF

Розыгрыш второго по значимости трофея в континентальном клубном хоккее пройдет в датском Войенсе 10—12 января 2020 года. Вице-чемпионы Беларуси стартуют 10 января.
Их соперником станет польская «Краковия». Затем «Неман» будет спорить за победу с датским «Сендерюске». В заключительный день турнира подопечные Сергея Пушкова выйдут на лед против английского «Ноттингема».
Континентальный кубок по хоккею с шайбой — ежегодное спортивное соревнование, оно проводится под эгидой IIHF. Турнир является наследником Кубка Федерации, разыгрывавшегося в 1995—1997 годах. Белорусские клубы выигрывали Континентальный кубок четыре раза. Гродненский «Неман» становился обладателем трофея в сезоне 2014/2015. Еще трижды триумфатором была минская «Юность» — рекордсмен турнира по количеству побед.