Кубок Первого канала по хоккею стартует матчем сборных России и Швеции
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала — стартует в четверг в Москве. Сборная России в первом матче турнира встретится с командой Швеции.
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала — стартует в четверг в Москве. Сборная России в первом матче турнира встретится с командой Швеции.
Встреча пройдет на «ЦСКА-Арене» и начнется в 20:00 мск. В другом матче первого игрового дня сборная Чехии в Пльзени сыграет вынесенную встречу российского этапа с финнами (начало — 20:30 мск). Четыре игры турнира пройдут в Москве на «ЦСКА-Арене». 15 декабря Сборная России примет команду Финляндии на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в
По сравнению с первым этапом Евротура, Кубком Карьяла, который прошел с 7 по 10 ноября в Финляндии, в составе российской сборной осталось 10 человек. На Кубок Первого канала тренерский штаб Кудашова вызвал сильнейших игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в числе которых восемь олимпийских чемпионов 2018 года. Впервые с Игр в Пхёнчхане в состав национальной команды вошел двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник Вячеслав Войнов, выступающий за «Авангард».
В составе всех сборных на Кубке Первого канала выступят 55 представителей КХЛ. В состав сборной Чехии вошли 12 игроков клубов КХЛ, сборной Швеции — 10, сборной Финляндии — 6. Состав российской сборной полностью состоит из хоккеистов КХЛ.
Третий этап Евротура пройдет в Швеции с 6 по 9 февраля, четвертый — в Чехии с 30 апреля по 3 мая. Команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме всех этапов, станет победителем Евротура сезона-2019/20.