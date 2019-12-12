Хоккеисты подышат открытым воздухом
Под домашний этап Евротура российская команда собрала основной состав.
Под домашний этап Евротура российская команда собрала основной состав.
На открывающемся сегодня Кубке «Первого канала» сборная России выступит в гораздо более мощном составе, чем был у нее на первом — очень неудачном — ноябрьском этапе Евротура в Финляндии. А другой наряду с убедительностью российского реванша за ноябрьскую осечку интригой турнира станет количество зрителей на его заключительном матче. Он снова пройдет на открытом воздухе — на петербургской «Газпром Арене», где год назад за тем, как отечественные хоккеисты громили сборную Финляндии, наблюдали более 70 тыс. человек.
В Финляндии отечественная команда выступила слабовато. Выиграла по буллитам у шведов, уступила и финнам, и чехам. Проблем в ее игре была куча. В двух первых матчах — с финской и шведской командами — они касались, скорее, обороны, с чехами «замолчала» атака. Но все эти не слишком приятные воспоминания не имеют никакого значения.
Между двумя турнирами колоссальная разница — прежде всего в их восприятии теми, кто отвечает за российскую команду, за ее подготовку и формирование. Кубок Карьяла был площадкой для экспериментов, которые для всех участников Евротура, собственно, и являются солью серии: куча молодежи, куча тех, кто еще не пробовался в сборной или пробовался эпизодически. К Кубку «Первого канала» — и это традиция — отношение кардинально иное, а отражение отношения, позиционирования турнира — заявка сборной.
В ней точно нет случайных, «на далекую перспективу» людей в принципе. Четыре хоккеиста в ней — Вадим Шипачёв, Кирилл Капризов, Дамир Жафяров, Никита Сошников — из
История с кардинальными изменениями — это даже про ее тренера. Алексей Кудашов возглавил сборную и СКА, основного поставщика кадров для нее, по крайней мере наряду с ЦСКА, летом, после осечки предшественника Ильи Воробьева на словацком мировом первенстве: грандиозная по именам, она уступила в полуфинале скромненьким в смысле их звучности финнам. И перед ноябрьским этапом Кудашов дарил веские причины посматривать на себя с подозрением. СКА на дебютном отрезке «регулярки» КХЛ жутко колбасило, а его игра, стабильность совершенно не соответствовали представлениям о том, какой она должна быть у клуба-гранда: из 27 матчей проиграна чертова дюжина. Но вот после Кубка Карьяла у петербуржцев все замечательно. СКА одержал десять побед подряд, выбрался на верхнюю строчку в таблице Западной конференции, игра расцвела, а подозрения насчет компетентности Кудашова вроде бы испарились.
В этой связи цель сборной России на Кубке «Первого канала» вполне очевидна — первое место, и добиться его желательно поубедительнее. Ну, приблизительно в том же стиле, в каком оно было добыто год назад. На прошлом Кубке «Первого канала» сборная России выиграла все три матча. С трудом, по буллитам одолела только шведов, а затем разбила двух оппонентов — чехов и финнов — с разницей в пять шайб каждого.
Цель, скажем так, сопутствующая тоже понятна. Фишкой Кубка «Первого канала» 2018 года был первый в истории сборной России, решившей последовать модному тренду, принесенному из Северной Америки, матч на открытом воздухе. И после этой встречи на зенитовской «Газпром Арене» с финнами Федерация хоккея России с удовольствием отчиталась о ее посещаемости — 71 381 зритель, это было
Алексей Доспехов