Хоккеисты подышат открытым воздухом

Источник: Коммерсантъ

На открывающемся сегодня Кубке «Первого канала» сборная России выступит в гораздо более мощном составе, чем был у нее на первом — очень неудачном — ноябрьском этапе Евротура в Финляндии. А другой наряду с убедительностью российского реванша за ноябрьскую осечку интригой турнира станет количество зрителей на его заключительном матче. Он снова пройдет на открытом воздухе — на петербургской «Газпром Арене», где год назад за тем, как отечественные хоккеисты громили сборную Финляндии, наблюдали более 70 тыс. человек.

Если кому-то придет в голову, оценивая расклад на Кубок «Первого канала» для сборной России, за базу принять предыдущий этап Евротура, проходивший в начале ноября, то это будет, конечно, величайшей глупостью.

В Финляндии отечественная команда выступила слабовато. Выиграла по буллитам у шведов, уступила и финнам, и чехам. Проблем в ее игре была куча. В двух первых матчах — с финской и шведской командами — они касались, скорее, обороны, с чехами «замолчала» атака. Но все эти не слишком приятные воспоминания не имеют никакого значения.

Между двумя турнирами колоссальная разница — прежде всего в их восприятии теми, кто отвечает за российскую команду, за ее подготовку и формирование. Кубок Карьяла был площадкой для экспериментов, которые для всех участников Евротура, собственно, и являются солью серии: куча молодежи, куча тех, кто еще не пробовался в сборной или пробовался эпизодически. К Кубку «Первого канала» — и это традиция — отношение кардинально иное, а отражение отношения, позиционирования турнира — заявка сборной.

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В ней точно нет случайных, «на далекую перспективу» людей в принципе. Четыре хоккеиста в ней — Вадим Шипачёв, Кирилл Капризов, Дамир Жафяров, Никита Сошников — из топ-десятки бомбардиров текущего чемпионата НХЛ, половину которой составляют иностранцы. Треть этой заявки — Капризов, Александр Барабанов, Никита Нестеров, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Илья Сорокин — игроки, весной поехавшие на чемпионат мира в Словакию. Притом что это был особенный для сборной России в смысле плотности и яркости притока людей из НХЛ чемпионат. Плюс — матерые защитники Вячеслав Войнов, Игорь Ожиганов и Андрей Миронов. Плюс — с полдесятка классных, находящихся на ведущих ролях в своих клубах форвардов вроде Антона Слепышева, Антона Бурдасова, двух Владимиров Ткачевых, из СКА и «Ак Барса».

В этой команде, как ни старайся, не найдешь линии, которая с высокой степенью вероятности может просесть.

История с кардинальными изменениями — это даже про ее тренера. Алексей Кудашов возглавил сборную и СКА, основного поставщика кадров для нее, по крайней мере наряду с ЦСКА, летом, после осечки предшественника Ильи Воробьева на словацком мировом первенстве: грандиозная по именам, она уступила в полуфинале скромненьким в смысле их звучности финнам. И перед ноябрьским этапом Кудашов дарил веские причины посматривать на себя с подозрением. СКА на дебютном отрезке «регулярки» КХЛ жутко колбасило, а его игра, стабильность совершенно не соответствовали представлениям о том, какой она должна быть у клуба-гранда: из 27 матчей проиграна чертова дюжина. Но вот после Кубка Карьяла у петербуржцев все замечательно. СКА одержал десять побед подряд, выбрался на верхнюю строчку в таблице Западной конференции, игра расцвела, а подозрения насчет компетентности Кудашова вроде бы испарились.

В этой связи цель сборной России на Кубке «Первого канала» вполне очевидна — первое место, и добиться его желательно поубедительнее. Ну, приблизительно в том же стиле, в каком оно было добыто год назад. На прошлом Кубке «Первого канала» сборная России выиграла все три матча. С трудом, по буллитам одолела только шведов, а затем разбила двух оппонентов — чехов и финнов — с разницей в пять шайб каждого.

Цель, скажем так, сопутствующая тоже понятна. Фишкой Кубка «Первого канала» 2018 года был первый в истории сборной России, решившей последовать модному тренду, принесенному из Северной Америки, матч на открытом воздухе. И после этой встречи на зенитовской «Газпром Арене» с финнами Федерация хоккея России с удовольствием отчиталась о ее посещаемости — 71 381 зритель, это было что-то не такое уж далекое от рекордных для мирового хоккея цифр. Завершать нынешний Кубок «Первого канала» российская сборная (первые две ее игры примет Москва) будет матчем с теми же финнами на той же «Газпром Арене» и, может быть, побьет свое прошлогоднее достижение.