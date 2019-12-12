Все билеты на матчи Кубка Первого канала проданы

Кубок Первого канала — второй этап Евротура в сезоне-2019/20 — пройдет с 12 по 15 декабря. В пятый раз подряд турнир пройдет в московском «Парке легенд», домашней арене ЦСКА и «Спартака». До этого российский этап Евротура два года проводился в ледовом дворце «Большой» в Сочи (ранее — только в Москве). Второй год подряд матч между командами России и Финляндии пройдет на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.