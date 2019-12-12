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12:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Все билеты на матчи Кубка Первого канала проданы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Сергей Фукс. Все билеты на матчи Кубка Первого канала, включая игру в Санкт-Петербурге, проданы, об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кубок Первого канала — второй этап Евротура в сезоне-2019/20 — пройдет с 12 по 15 декабря. В пятый раз подряд турнир пройдет в московском «Парке легенд», домашней арене ЦСКА и «Спартака». До этого российский этап Евротура два года проводился в ледовом дворце «Большой» в Сочи (ранее — только в Москве). Второй год подряд матч между командами России и Финляндии пройдет на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.

«Все билеты на матчи Кубка Первого канала, включая питерский матч, проданы», — сказал Ротенберг журналистам.

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