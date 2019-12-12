Самонов сыграет в воротах сборной России по хоккею в матче Кубка Первого канала со шведами
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала против команды Швеции. Об этом сообщает
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала против команды Швеции. Об этом сообщает
Матч пройдет в четверг в Москве на «ЦСКА-Арене», начало — 20:00 мск.
Место в воротах займет Александр Самонов, вторым вратарем будет Илья Сорокин. Состав звеньев выглядит следующим образом: Никита Нестеров — Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов; Рушан Рафиков — Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко — Владимир Ткачев — Антон Бурдасов; Андрей Миронов — Алексей Марченко, Александр Барабанов — Кирилл Семенов — Дамир Жафяров; Никита Лямкин — Григорий Дронов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Евгений Кетов, Богдан Якимов (13-й форвард).
Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура, соревнования пройдут