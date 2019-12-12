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12 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Сборная Чехии в победила финнов в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сборная Чехии по хоккею в овертайме победила команду Финляндии в вынесенном матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала.

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Игра в чешском городе Пльзень завершилась со счетом 4:3 (3:1, 0:0, 0:2, 1:0). В основное время шайбы в составе чешской команды забросили Мартин Затёвич (6-я минута), Иржи Секач (10-я) и Лукаш Седлак (18-я). У финнов отличились Ханнес Бьёрнинен (13-я), Юхо Ламмикко (52-я) и Вели-Матти Савинайнен (60-я). Победу чешской сборной в овертайме принес Седлак (61-я).

Следующий матч на турнире чехи проведут 14 декабря со сборной России. Финны в этот же день сыграют со шведами.

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Чехия
4:3ОТ
3:1, 0:0, 0:2
Финляндия
Хоккей, Еврохоккейтур, Кубок Первого канала12.12.2019, 20:30 (МСК UTC+3)CEZ Arena Plzen, 6988 зрителей
Главные тренеры
Милош РжигаЮкка Ялонен
Вратари
Роман ВиллЭту Лаурикайнен(Эту Лаурикайнен)
1-й период
05:24Эльмери Эронен
05:54Мартин Затевич(Милан Гулаш)
09:44Иржи Секач(Давид Томашек)
12:04Ханнес Бьернинен(Ере Карьялайнен)
12:27Иржи Секач
17:10Лукаш Седлак(Михал Моравчик, Андрей Нестрашил)
2-й период
30:47Дмитрий Яшкин
3-й период
51:30Юхо Ламмикко
59:12Вели-Матти Савинайнен(Валттер Кемиляйнен)
Овертайм
60:23Лукаш Седлак
Статистика
4Штрафное время2
1Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМикаэль Шеквист(Швеция)
Главный судьяЛинус Олунд(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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