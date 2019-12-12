Сборная Чехии в победила финнов в матче Кубка Первого канала
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сборная Чехии по хоккею в овертайме победила команду Финляндии в вынесенном матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сборная Чехии по хоккею в овертайме победила команду Финляндии в вынесенном матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала.
Игра в чешском городе Пльзень завершилась со счетом 4:3 (3:1, 0:0, 0:2, 1:0). В основное время шайбы в составе чешской команды забросили Мартин Затёвич (6-я минута), Иржи Секач (10-я) и Лукаш Седлак (18-я). У финнов отличились Ханнес Бьёрнинен (13-я), Юхо Ламмикко (52-я) и
Следующий матч на турнире чехи проведут 14 декабря со сборной России. Финны в этот же день сыграют со шведами.
|Милош Ржига
|Юкка Ялонен
|Роман Вилл
|Эту Лаурикайнен(Эту Лаурикайнен)
|05:24
|Эльмери Эронен
|05:54
|Мартин Затевич(Милан Гулаш)
|09:44
|Иржи Секач(Давид Томашек)
|12:04
|Ханнес Бьернинен(Ере Карьялайнен)
|12:27
|Иржи Секач
|17:10
|Лукаш Седлак(Михал Моравчик, Андрей Нестрашил)
|30:47
|Дмитрий Яшкин
|51:30
|Юхо Ламмикко
|59:12
|Вели-Матти Савинайнен(Валттер Кемиляйнен)
|60:23
|Лукаш Седлак
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Микаэль Шеквист(Швеция)
|Главный судья
|Линус Олунд(Швеция)