Сборная Чехии в победила финнов в матче Кубка Первого канала

Игра в чешском городе Пльзень завершилась со счетом 4:3 (3:1, 0:0, 0:2, 1:0). В основное время шайбы в составе чешской команды забросили Мартин Затёвич (6-я минута), Иржи Секач (10-я) и Лукаш Седлак (18-я). У финнов отличились Ханнес Бьёрнинен (13-я), Юхо Ламмикко (52-я) и Вели-Матти Савинайнен (60-я). Победу чешской сборной в овертайме принес Седлак (61-я).