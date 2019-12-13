Захаров: Никому не верьте. Хоккей в Беларуси развивается на словах, а не на деле
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров после победы в матче с командой Южной Кореи (6:5 ОТ) поделился мнением о развитии хоккея в стране.
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров после победы в матче с командой Южной Кореи (6:5 ОТ) поделился мнением о развитии хоккея в стране.
«Считаю, мы хорошо выглядели с корейцами, но игра получилась тяжелой. У них очень неплохая команда. В Южной Корее много работают над хоккеем: канадские специалисты провели там отличную работу, команда здорово показала себя на домашней Олимпиаде, хорошо выступает на чемпионатах мира.
Корейцы еще раз доказали, что расслабляться с ними нельзя. То, о чем мы говорили вчера, полностью оправдалось. Как и ожидали, получили тяжёлый матч. Соперник удачно забрасывал, а вот наша оборона прихрамывала — не помогли защитники вратарю.
С любым соперником будет непросто. В Европе хоккей очень сильно развивается. А у нас он
Сказочников в стране хватало. Но