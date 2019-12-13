Захаров: Никому не верьте. Хоккей в Беларуси развивается на словах, а не на деле

Источник: РИА "Новости"

«Считаю, мы хорошо выглядели с корейцами, но игра получилась тяжелой. У них очень неплохая команда. В Южной Корее много работают над хоккеем: канадские специалисты провели там отличную работу, команда здорово показала себя на домашней Олимпиаде, хорошо выступает на чемпионатах мира.

Корейцы еще раз доказали, что расслабляться с ними нельзя. То, о чем мы говорили вчера, полностью оправдалось. Как и ожидали, получили тяжёлый матч. Соперник удачно забрасывал, а вот наша оборона прихрамывала — не помогли защитники вратарю.

С любым соперником будет непросто. В Европе хоккей очень сильно развивается. А у нас он всё-таки больше развивается на словах, а не на деле. Никому не верьте. У нас выпуск из молодёжного хоккея должен составлять 300 человек. В элитных странах эта цифра гораздо больше. Но посмотрим, что нам расскажут про новый выпуск и как всё у нас хорошо.