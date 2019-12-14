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14:02 (мск), источник: ТАСС

Шайба голкипера помогла команде Финляндии выиграть у шведов в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сборная Финляндии обыграла команду Швеции со счетом 5:1 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Встреча прошла в Москве на «ЦСКА-Арене».

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Одну из шайб в составе финской сборной забросил голкипер Франс Туохимаа (в пустые ворота на 59-й минуте). Также у финнов отличились Ессе Пульюярви (30), Ере Карьялайнен (38), Миро Аалтонен (44) и Валттери Пуустинен (58), у шведов шайба на счету Даниэля Бродина (24).

В матче первого этапа Еврохоккейтура сборная Финляндии также оказалась сильнее команды Швеции (2:1).

Финны лидируют в турнирной таблице, набрав четыре очка в двух матчах. Вторыми идут шведы (три очка, два матча), третьими — чехи (2, 1), четвертыми — россияне (0, 1).

Позднее в субботу россияне встретятся с чехами, матч пройдет также на «ЦСКА-Арене», начало встречи в 15:00 мск.

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Россия проиграла Швеции в матче Кубка Первого канала
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Финляндия
5:1
0:0, 2:1, 3:0
Швеция
Хоккей, Еврохоккейтур, Кубок Первого канала14.12.2019, 11:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Юкка ЯлоненЮхан Гарпенлев
Вратари
Ф. ТуохимааАдам Рейдеборн(Адам Рейдеборн)
1-й период
04:32Ере Карьялайнен
16:15Хенри Иконен
2-й период
23:37Даниэль Бродин(Эмиль Сильвегорд)
25:09Петтери Линдбом
25:09Густав Рюдаль
28:51Фредрик Хендемарк
29:28Ессе Пульюярви(Миро Аалтонен, Хенри Иконен)
35:59Ларс Юханссон
36:41Ере Карьялайнен(Валттер Кемиляйнен, Миро Аалтонен)
37:35Андре Петерссон
3-й период
52:11Микаэль Сеппяля
53:52Миро Аалтонен(Валттер Кемиляйнен, Юлиус Няттинен)
55:19Мальте Стремвалль
57:23Валттери Пуустинен
58:427509
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в большинстве
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