Шайба голкипера помогла команде Финляндии выиграть у шведов в матче Кубка Первого канала

Одну из шайб в составе финской сборной забросил голкипер Франс Туохимаа (в пустые ворота на 59-й минуте). Также у финнов отличились Ессе Пульюярви (30), Ере Карьялайнен (38), Миро Аалтонен (44) и Валттери Пуустинен (58), у шведов шайба на счету Даниэля Бродина (24).

В матче первого этапа Еврохоккейтура сборная Финляндии также оказалась сильнее команды Швеции (2:1).

Финны лидируют в турнирной таблице, набрав четыре очка в двух матчах. Вторыми идут шведы (три очка, два матча), третьими — чехи (2, 1), четвертыми — россияне (0, 1).

Позднее в субботу россияне встретятся с чехами, матч пройдет также на «ЦСКА-Арене», начало встречи в 15:00 мск.