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14:07 (мск), источник: ТАСС

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала с чехами

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на второй матч Кубка Первого канала против команды Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

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Источник: РИА "Новости"

Место в воротах займет Илья Сорокин, вторым вратарем будет Александр Самонов. Состав звеньев выглядит следующим образом: Никита Нестеров — Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов; Рушан Рафиков — Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко — Кирилл Семенов — Антон Бурдасов; Андрей Миронов — Алексей Марченко, Владимир Эдуардович Ткачев — Владимир Александрович Ткачев — Никита Сошников; Никита Лямкин — Григорий Дронов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Евгений Кетов, Богдан Якимов (13-й форвард).

Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура. Матч Россия — Чехия пройдет в субботу и начнется в 15:00 мск.

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Россия проиграла Швеции в матче Кубка Первого канала
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