Стал известен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала с чехами

Место в воротах займет Илья Сорокин, вторым вратарем будет Александр Самонов. Состав звеньев выглядит следующим образом: Никита Нестеров — Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов; Рушан Рафиков — Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко — Кирилл Семенов — Антон Бурдасов; Андрей Миронов — Алексей Марченко, Владимир Эдуардович Ткачев — Владимир Александрович Ткачев — Никита Сошников; Никита Лямкин — Григорий Дронов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Евгений Кетов, Богдан Якимов (13-й форвард).
Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура. Матч Россия — Чехия пройдет в субботу и начнется в 15:00 мск.