Швейцарцы разнесли олимпийскую сборную России. У нее пафосное название и много странных игроков
Вторая сборная России выглядит полигоном для резервистов СКА и ЦСКА.
Вторая сборная России выглядит полигоном для резервистов СКА и ЦСКА.
Во время паузы на Кубок Первого канала все внимание сосредоточено на первой сборной. Чемпионат КХЛ приостановлен, молодежная сборная еще не уехала на чемпионат мира, а НХЛ идет параллельным курсом. Если что и может отвлечь на себя внимание, то такие поражения, как накануне потерпела олимпийская сборная России. Подопечные Олега Браташа на турнире в Швейцарии разгромно проиграли хозяевам — 2:8! Самое время разобраться, что это за команда.
Олимпийская сборная России — один из самых интересных проектов ФХР за последние лет десять. Если программа развития «Красная машина» и даст
Чем хороша идея олимпийской сборной? В жизни любого хоккеиста есть два критических этапа, которые определяют развитие дальнейшей карьеры. Первый — переход из детского хоккея в молодежный. Здесь и происходит максимальный отсев. Многочисленные выпускники ДЮСШ заканчивают с хоккеем, идут на заводы, в офисы и в лучшем случае катаются среди любителей. Вторая стадия — переход из молодежного хоккея во взрослый. В 20 лет тоже ломается немало судеб.
Все эти проблемы, понятное дело, олимпийская сборная не решает. Адаптация к новым реалиям — скорее забота клубных тренеров. Но есть и еще один пласт игроков, о которых говорят куда реже. Это ребята в возрасте 20−23 лет, которые уже дебютировали в КХЛ, возможно, съездили на молодежный чемпионат мира и вышли из возраста «лимитчиков». Но что дальше?
Игроков, которые сразу после молодежной сборной (а то и параллельно ей) готовы играть за первую, много не бывает. Это всегда исключительные таланты, штучный товар. Все остальные на
И вот тут приходит на помощь олимпийская сборная.
Есть у олимпийской сборной и еще одна миссия. Реанимационная. Уже неоднократно доводилось наблюдать, как игрок, испытывающий те или иные проблемы в клубе, попадает к Олегу Браташу и расцветает. И не потому, что Браташ такой уникальный тренер. Порой достаточно немного доверия, смены обстановки и новой роли. Молодой игрок попадает в коллектив сверстников и раскрепощается.
Наиболее яркий пример такого преображения — Владимир Ткачев, которого Николай Цулыгин в прошлом сезоне неоднократно сажал в запас «Салавата Юлаева», что не мешало
Так что же не так с этим проектом? Прежде всего — это само название. Приставка «олимпийская» не просто выглядит спорно и излишне пафосно, но и вводит в заблуждение тех, кто не желает глубоко вникать в иерархию российского хоккея. В этом видится попытка добавить значимости команде, которая до этого называлась второй сборной, что больше соответствует истине. Но надо понимать, что подобная риторика очень в духе нынешнего руководства ФХР. Нарекая вторую сборную олимпийской, первые лица нашего хоккея как бы отделяют этот проект от идеи, которую начали реализовывать еще Быков с Захаркиным.
Смущает и то, что игроков слишком часто выдергивают из клубов, а значит — из тренировочного процесса. Одно дело, когда речь идет об этапах Евротура, а совсем другое, когда к Кубку Карьяла добавляется Кубок Германии.
ФХР через олимпийскую сборную протягивает руку игрокам, угодившим в кризис, но в таком случае это не имеет ничего общего с концептом «лучшие из лучших», даже в определенном возрастном диапазоне.
Вот и в новом созыве олимпийской сборной есть спорные фамилии. У Андрея Алтыбармакяна за последние полтора месяца — один гол. И это притом, что в «Сочи» уже не работает Сергей Зубов, который относился к молодому нападающему несколько предвзято. Далеко не всегда в состав СКА проходит Александр Дергачев, но в сборной место
Крайне странно выглядит вызов вратаря «Трактора» Ивана Федотова. 23-летний страж ворот одной из худших команд КХЛ провел в ноябре всего три матча, ни разу не выходил в стартовом составе и не одержал ни одной победы. В начале декабря он вроде бы переиграл Станислава Галимова, но в стране и без Федотова достаточно перспективных вратарей. Вопросы вызывает присутствие и еще одного игрока «Трактора» Ильи Карпухина.
Далеко не лучший даже в «Сибири» Андрей Ермаков, но в любой форме он стабильно получает место в олимпийской сборной. А разве не стало все понятно с перспективами Алексея Бывальцева после того, как его весь прошлый сезон возили по этапам Евротура, а потом и вовсе обменяли из СКА в «Витязь»? В принципе, к этому списку можно смело добавить еще несколько фамилий. Швейцарцы напомнили, что одной только маркировки «игрок КХЛ» недостаточно для того, чтобы соответствовать международному уровню.
Крутая идея, как это нередко у нас бывает, спотыкается о российские реалии.
Ну, а для молодых ребят из провинции это своего рода кастинг в эти же армейские клубы. В матче со Швейцарией они его провалили.
Дмитрий Ерыкалов