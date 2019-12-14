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15:38 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккейная команда Президента Беларуси победила гродненцев в матче любительского турнира

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала третью победу в XIIІ Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня на льду столичного спорткомплекса «Олимпик парк» президентская дружина обыграла хоккеистов Гродненской области со счетом 11:2 (1:0, 4:1, 6:1).

Участники матча стремились играть в быстрый, комбинационный хоккей, с акцентом на командные действия. Опасные моменты не заставляли себя ждать. Обеим голкиперам не раз приходилось вступать в игру и выручать свои дружины.

Если в первом периоде шайба лишь один раз побывала в воротах гостей, то после перерыва хозяева льда смогли провести четыре результативные атаки. Дружина Гродненской области была точна однажды.

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В третьем периоде команда Президента продолжила успешные атаки на оборонительные порядки гостей, еще шесть раз заставив их капитулировать. Отвечавшие острыми контрвыпадами гродненцы отличились один раз.

В составе победителей шайбы забрасывали Александр Макрицкий, ставший автором хет-трика Александр Рядинский, Павел Волчек, отличившийся дважды и дважды ассистировавший партнерам по команде Николай Лукашенко, Александр Зеленко, Андрей Башко, Алексей Титовец и Михаил Грабовский. Александр Лукашенко записал на свой счет четыре ассистентских балла.

У гостей отличились Сергей Головинов и Олег Малашкевич.

Лучшими игроками завершившегося матча признаны Павел Шелестный (Гродненская область) и Александр Рядинский (Команда Президента Беларуси).

Участники матча подготовили сюрприз для зрителей в «Олимпик парке». На память об игре им подарили сувениры.

До этого успеха хоккейная команда Президента Беларуси побеждала соперников из Могилевской области — 6:2, Витебской области — 14:4. В четвертом туре соревнований хоккейная команда главы государства встретится с дружиной Минской области. Матч пройдет в столичном «Олимпик парке» 21 декабря.

Хоккейная команда Президента Беларуси десять раз побеждала в соревнованиях среди любительских команд. По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.

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