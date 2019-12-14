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15:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Невероятный гол! Финский вратарь одним касанием вошел в историю

Самый яркий момент Кубка Первого канала.

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Источник: РИА "Новости"

Кубок Первого канала
Финляндия — Швеция — 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
Голы: Бродин — 2 (Сильвегорд), 23:37 — 0:1. Пульюярви — 1 (бол., Аалтонен, Иконен), 29:28 — 1:1. Карьялайнен — 1 (бол., Кемиляйнен, Аалтонен), 36:41 — 2:1. Аалтонен — 3 (Кемиляйнен, Няттинен), 53:52 — 3:1. Пуустинен — 1, 57:23 — 4:1. Туохимаа — 1 (п.в.), 58:42 — 5:1.

Вратари: Туохимаа — Рейдеборн (58:00 — 58:42).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (9+10+7) — 35 (11+11+13).

Судьи: Морозов, Фатеев.14 декабря.

Москва. «ЦСКА Арена».

Что случилось

В концовке матча Кубка Первого канала Швеция — Финляндия шведский наставник Юхан Гарпенлев при счете 1:4 выпустил шестого полевого. Голкипер финнов Франс Туохимаа не позволил скандинавам использовать «шесть на пять», а затем отправил шайбу через всю площадку в опустевшие ворота соперника. Туохимаа праздновал взятие чужих ворот настолько долго, что главному тренеру финнов Юкка Ялонен пришлось заменить его на Эту Лаурикайнена, чтобы избежать штрафа.

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Кто такой Туохимаа?

Вратарь открыл снайперский счет в дебютном матче за сборную Финляндии. На российский этап Евротура он был вызван в среду, когда Юхо Олкинуора из «Адмирала» получил травму на тренировке. Сегодня Ялонен доверил 28-летнему киперу принципиальную встречу со Швецией и тот принес победу, парировав 34 из 35 бросков.

Туохимаа почти всю карьеру выступал на родине за ХИФК, «Йокерит», ХПК и СайПа. На драфте 2011 года Франса в шестом раунде выбрал «Эдмонтоном». В Северную Америку вратарь отправился лишь спустя три года, но сыграл лишь четыре матча в АХЛ, а большую часть сезона-2014/15 провел в Лиге Восточного побережья.

— Это мой первый гол в жизни, несколько раз я пробовал забить, но не удавалось. И это моя первая игра за сборную, так что у меня нет слов. Восхитительное чувство, чувство сюрреальности, если честно. Определенно, это один из самых ярких моментов в моей жизни, один из самых памятных, — сказал после гола голкипер.

После победы над шведами команда Суоми возглавила таблицу. Завтра финны встретятся с российской сборной в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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Россия проиграла Швеции в матче Кубка Первого канала
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15:27 (мск)© Ньюстюб
Финляндия
5:1
0:0, 2:1, 3:0
Швеция
Хоккей, Еврохоккейтур, Кубок Первого канала14.12.2019, 11:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Юкка ЯлоненЮхан Гарпенлев
Вратари
Ф. ТуохимааАдам Рейдеборн(Адам Рейдеборн)
1-й период
04:32Ере Карьялайнен
16:15Хенри Иконен
2-й период
23:37Даниэль Бродин(Эмиль Сильвегорд)
25:09Петтери Линдбом
25:09Густав Рюдаль
28:51Фредрик Хендемарк
29:28Ессе Пульюярви(Миро Аалтонен, Хенри Иконен)
35:59Ларс Юханссон
36:41Ере Карьялайнен(Валттер Кемиляйнен, Миро Аалтонен)
37:35Андре Петерссон
3-й период
52:11Микаэль Сеппяля
53:52Миро Аалтонен(Валттер Кемиляйнен, Юлиус Няттинен)
55:19Мальте Стремвалль
57:23Валттери Пуустинен
58:427509
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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