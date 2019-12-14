Невероятный гол! Финский вратарь одним касанием вошел в историю

Источник: РИА "Новости"

Кубок Первого канала

Финляндия — Швеция — 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Голы: Бродин — 2 (Сильвегорд), 23:37 — 0:1. Пульюярви — 1 (бол., Аалтонен, Иконен), 29:28 — 1:1. Карьялайнен — 1 (бол., Кемиляйнен, Аалтонен), 36:41 — 2:1. Аалтонен — 3 (Кемиляйнен, Няттинен), 53:52 — 3:1. Пуустинен — 1, 57:23 — 4:1. Туохимаа — 1 (п.в.), 58:42 — 5:1.

Вратари: Туохимаа — Рейдеборн (58:00 — 58:42).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (9+10+7) — 35 (11+11+13).

Судьи: Морозов, Фатеев.14 декабря.

Москва. «ЦСКА Арена».

Что случилось

В концовке матча Кубка Первого канала Швеция — Финляндия шведский наставник Юхан Гарпенлев при счете 1:4 выпустил шестого полевого. Голкипер финнов Франс Туохимаа не позволил скандинавам использовать «шесть на пять», а затем отправил шайбу через всю площадку в опустевшие ворота соперника. Туохимаа праздновал взятие чужих ворот настолько долго, что главному тренеру финнов Юкка Ялонен пришлось заменить его на Эту Лаурикайнена, чтобы избежать штрафа.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-MpyneRq5TE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто такой Туохимаа?

Вратарь открыл снайперский счет в дебютном матче за сборную Финляндии. На российский этап Евротура он был вызван в среду, когда Юхо Олкинуора из «Адмирала» получил травму на тренировке. Сегодня Ялонен доверил 28-летнему киперу принципиальную встречу со Швецией и тот принес победу, парировав 34 из 35 бросков.

Туохимаа почти всю карьеру выступал на родине за ХИФК, «Йокерит», ХПК и СайПа. На драфте 2011 года Франса в шестом раунде выбрал «Эдмонтоном». В Северную Америку вратарь отправился лишь спустя три года, но сыграл лишь четыре матча в АХЛ, а большую часть сезона-2014/15 провел в Лиге Восточного побережья.

— Это мой первый гол в жизни, несколько раз я пробовал забить, но не удавалось. И это моя первая игра за сборную, так что у меня нет слов. Восхитительное чувство, чувство сюрреальности, если честно. Определенно, это один из самых ярких моментов в моей жизни, один из самых памятных, — сказал после гола голкипер.

После победы над шведами команда Суоми возглавила таблицу. Завтра финны встретятся с российской сборной в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».