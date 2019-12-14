Невероятный гол! Финский вратарь одним касанием вошел в историю
Самый яркий момент Кубка Первого канала.
Самый яркий момент Кубка Первого канала.
Кубок Первого канала
Финляндия — Швеция — 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
Голы: Бродин — 2 (Сильвегорд), 23:37 — 0:1. Пульюярви — 1 (бол., Аалтонен, Иконен), 29:28 — 1:1. Карьялайнен — 1 (бол., Кемиляйнен, Аалтонен), 36:41 — 2:1. Аалтонен — 3 (Кемиляйнен, Няттинен), 53:52 — 3:1. Пуустинен — 1, 57:23 — 4:1. Туохимаа — 1 (п.в.), 58:42 — 5:1.
Вратари: Туохимаа — Рейдеборн (58:00 — 58:42).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 26 (9+10+7) — 35 (11+11+13).
Судьи: Морозов, Фатеев.14 декабря.
Москва. «ЦСКА Арена».
В концовке матча Кубка Первого канала Швеция — Финляндия шведский наставник Юхан Гарпенлев при счете 1:4 выпустил шестого полевого. Голкипер финнов Франс Туохимаа не позволил скандинавам использовать «шесть на пять», а затем отправил шайбу через всю площадку в опустевшие ворота соперника. Туохимаа праздновал взятие чужих ворот настолько долго, что главному тренеру финнов Юкка Ялонен пришлось заменить его на Эту Лаурикайнена, чтобы избежать штрафа.
Вратарь открыл снайперский счет в дебютном матче за сборную Финляндии. На российский этап Евротура он был вызван в среду, когда Юхо Олкинуора из «Адмирала» получил травму на тренировке. Сегодня Ялонен доверил 28-летнему киперу принципиальную встречу со Швецией и тот принес победу, парировав 34 из 35 бросков.
— Это мой первый гол в жизни, несколько раз я пробовал забить, но не удавалось. И это моя первая игра за сборную, так что у меня нет слов. Восхитительное чувство, чувство сюрреальности, если честно. Определенно, это один из самых ярких моментов в моей жизни, один из самых памятных, — сказал после гола голкипер.
После победы над шведами команда Суоми возглавила таблицу. Завтра финны встретятся с российской сборной в
|Юкка Ялонен
|Юхан Гарпенлев
|Ф. Туохимаа
|Адам Рейдеборн(Адам Рейдеборн)
|04:32
|Ере Карьялайнен
|16:15
|Хенри Иконен
|23:37
|Даниэль Бродин(Эмиль Сильвегорд)
|25:09
|Петтери Линдбом
|25:09
|Густав Рюдаль
|28:51
|Фредрик Хендемарк
|29:28
|Ессе Пульюярви(Миро Аалтонен, Хенри Иконен)
|35:59
|Ларс Юханссон
|36:41
|Ере Карьялайнен(Валттер Кемиляйнен, Миро Аалтонен)
|37:35
|Андре Петерссон
|52:11
|Микаэль Сеппяля
|53:52
|Миро Аалтонен(Валттер Кемиляйнен, Юлиус Няттинен)
|55:19
|Мальте Стремвалль
|57:23
|Валттери Пуустинен
|58:42
|7509
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)