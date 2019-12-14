Российские хоккеисты по буллитам обыграли чехов в матче Кубка Первого канала

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В составе сборной России отличились Андрей Кузьменко (третья минута), Михаил Григоренко (18) и Игорь Ожиганов (49). У чехов шайбы забросили Лукаш Седлак (22), Томаш Филиппи (36), Гинек Зогорна (48). После первого периода россияне вели с преимуществом в две шайбы.

Победный буллит реализовал форвард петербургского СКА Владимир Ткачев.

В турнирной таблице россияне занимают последнее место, набрав два очка в двух матчах. Лидирует с четырьмя очками команда Финляндии, у шведов и чехов по три очка.

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Последний матч на турнире россияне проведут в воскресенье, соперником станет сборная Финляндии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», начало встречи в 16:00 мск. Игру в прямом эфире покажет Первый канал, начало трансляции в 15:55 мск. Встреча между шведами и чехами также пройдет в воскресенье и начнется в 14:00 мск.