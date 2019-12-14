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18:00 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеисты по буллитам обыграли чехов в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею по буллитам одержала победу над командой Чехии со счетом 4:3 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Встреча прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» в присутствии 11699 зрителей.

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В составе сборной России отличились Андрей Кузьменко (третья минута), Михаил Григоренко (18) и Игорь Ожиганов (49). У чехов шайбы забросили Лукаш Седлак (22), Томаш Филиппи (36), Гинек Зогорна (48). После первого периода россияне вели с преимуществом в две шайбы.

Победный буллит реализовал форвард петербургского СКА Владимир Ткачев.

В турнирной таблице россияне занимают последнее место, набрав два очка в двух матчах. Лидирует с четырьмя очками команда Финляндии, у шведов и чехов по три очка.

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Последний матч на турнире россияне проведут в воскресенье, соперником станет сборная Финляндии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», начало встречи в 16:00 мск. Игру в прямом эфире покажет Первый канал, начало трансляции в 15:55 мск. Встреча между шведами и чехами также пройдет в воскресенье и начнется в 14:00 мск.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование у финнов девять побед, в активе шведов четыре победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды. На первом этапе текущего сезона, Кубке Карьяла, победу одержали чехи, сборная России заняла третье место.

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Россия
4:3Б
2:0, 0:2, 1:1, 0:0
Чехия
Хоккей, Еврохоккейтур, Кубок Первого канала14.12.2019, 15:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Алексей КудашовМилош Ржига
Вратари
Илья Сорокин(Илья Сорокин)Шимон Грубец
1-й период
02:09Андрей Кузьменко(Никита Лямкин)
08:58Богдан Якимов
17:34Лукаш Седлак
17:44Михаил Григоренко(Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев)
2-й период
21:43Лукаш Седлак(Якуб Крейчик, Дмитрий Яшкин)
35:24Томаш Филиппи(Иржи Секач, Мартин Затевич)
38:34Андрей Миронов
3-й период
47:28Гынек Зогорна(Лукаш Клок, Радим Зогорна)
48:48Игорь Ожиганов(Владимир Ткачев)
58:58Войтех Мозик
Овертайм
60:21Вадим Шипачев
62:43Дмитрий Яшкин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Владимир Ткачев(Россия)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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