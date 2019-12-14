В сборной России есть два Владимира Ткачева. Кудашов поставил их в одно звено и угадал

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Хоккейные тренеры — люди, как правило, суровые. Подыгрывать журналистам и их прихотям они не привыкли. Мы с коллегами можем напридумывать сколько угодно интриг, раздуть тысячи противостояний, но все они обрушатся по тренерской воле. Алексей Кудашов, как выяснилось, не такой. На матч с чехами тренер сборной России объединил в одно звено двух… Владимиров Ткачевых. Последние лет шесть, с того момента как младший из двух полных тезок появился на небосклоне, об этом кошмаре комментаторов мы могли только мечтать.

Долгое время Ткачевых путали, сопровождая новости об одном Владимире фотографиями другого. Не помогало ни уточнение отчества, ни упоминание года рождения. Постепенно хоккейные болельщики их начали различать. По манере игры, жизненному пути и клубной принадлежности. Один ездил в Канаду, возвращался в Россию, дважды становился игроком СКА и даже отправлялся на край света — во Владивосток. Другой все это время оставался «казанским» Ткачевым, хотя в его отношениях с Зинэтулой Билялетдиновым не всегда все было гладко. На Кубке Первого канала они, словно разлученные в детстве близнецы, наконец-то встретились.

Накануне все шло к тому, что Ткачевы, которые, к слову, и родились в один день с разницей в два года, выйдут на лед в звене с Богданом Якимовым. Это было бы любопытно, учитывая, что омско-питерский Ткачев уже имеет опыт игры с этим габаритным форвардом.

Несколько лет назад они в связке наводили шорох в тренинг-кэмпе «Эдмонтона». Однако в игре Якимова, который работал в этом сочетании на тренировке, заменил Никита Сошников. И тут тоже есть своя интрига! Спасибо вам, Алексей Николаевич Кудашов. Дело в том, что летом «Салават Юлаев» и СКА махнулись игроками. Ткачев поехал в Северную столицу, а Сошников — в Башкирию. За полгода один стал новой звездой СКА, а другой — лучшим снайпером всего чемпионата.

Первая смена звена имени Ткачева получилась скомканной. Герои летнего обмена мешались друг другу и на радость чехам столкнулись, потеряв шайбу. Не удалось им и второе появление на льду. Пусть и по вине защитников, не выдержавших прессинга, новое сочетание сборной России заперли в зоне примерно на минуту. Впрочем, к тому моменту российская команда уже вела в счете. Пока ударное звено Шипачева мудрило, отдавая порой даже лишние передачи, Никита Лямкин набросил на ворота, а Андрей Кузьменко подставил клюшку. Если вы забыли, что все гениальное просто, то это вполне сгодится за напоминание.

В матче со шведами у сборной России было аж семь попыток в большинстве, но использовали подопечные Кудашова лишь одну. Все это рифмовалось с ужасным процентом реализации СКА. Когда у сборной и питерского клуба один и тот же главный тренер, трудно удержаться от таких параллелей. Вот только в первой спецбригаде большинства национальной команды нет ни одного питерского армейца. Благодаря удалению Лукаша Седлака Шипачев с Григоренко доказали, что проблемы СКА их не касаются. На этот раз сборная России реализовала первое же большинство.

В антигероях Седлак, впрочем, ходил недолго. Центр третьего, а по факту — ведущего, звена сборной Чехии пробил Сорокин в начале второго периода. Гол получился немного курьезный, но заслуг Лукаша это не умаляет. У нападающего «Трактора» уже три гола в четырех последних матчах за сборную. Держит он уровень и в играх за клуб, но усилий одного лишь чешского легионера челябинцам мало. Что до матча Россия — Чехия, то шайба Седлака особо не изменила расстановку сил, но преимущество заметно пошатнула. Один бросок, и счет уже мог стать ничейным. Так и произошло.

Бросок Томаша Филиппи, после которого на табло высветились две двойки, не был неберущимся. Но стоит ли винить Сорокина в том, что сборная России расплескала преимущество?

У хозяев Кубка Первого канала был не один и не два момента, чтобы сделать отрыв от чехов недосягаемым. Да и сам Илья между двумя пропущенными шайбами в шпагате вытащил «мертвый» бросок от Дмитрия Яшкина и выручал партнеров в меньшинстве. А вот с кого впору спрашивать, так это с нападающих, которые слишком часто вместо броска выбирали передачу, подсовывая шайбу друг другу.

До того, как счет стал 2:3 в пользу чехов, звено Ткачевых было почти не видно, но именно в критический момент они сказали свое слово. Правда, в голе Игоря Ожиганова поучаствовал только один из Владимиров — питерский. Месяц назад Ожиганова выменивали из «Ак Барса» как раз для того, чтобы в большинстве Кудашов мог его использовать с главной звездой СКА. В питерском клубе эту связку мы еще толком не видели, но в сборной она уже выстрелила. Владимир Эдуардович Ткачев отдал голевой пас, а Владимир Александрович Ткачев должен был забивать, но, убежав почти один на один с вратарем, бросил мимо.