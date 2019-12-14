В сборной России есть два Владимира Ткачева. Кудашов поставил их в одно звено и угадал
С чехами вели 2:0, но потом
С чехами вели 2:0, но потом
Хоккейные тренеры — люди, как правило, суровые. Подыгрывать журналистам и их прихотям они не привыкли. Мы с коллегами можем напридумывать сколько угодно интриг, раздуть тысячи противостояний, но все они обрушатся по тренерской воле. Алексей Кудашов, как выяснилось, не такой. На матч с чехами тренер сборной России объединил в одно звено двух… Владимиров Ткачевых. Последние лет шесть, с того момента как младший из двух полных тезок появился на небосклоне, об этом кошмаре комментаторов мы могли только мечтать.
Долгое время Ткачевых путали, сопровождая новости об одном Владимире фотографиями другого. Не помогало ни уточнение отчества, ни упоминание года рождения. Постепенно хоккейные болельщики их начали различать. По манере игры, жизненному пути и клубной принадлежности. Один ездил в Канаду, возвращался в Россию, дважды становился игроком СКА и даже отправлялся на край света — во Владивосток. Другой все это время оставался «казанским» Ткачевым, хотя в его отношениях с Зинэтулой Билялетдиновым не всегда все было гладко. На Кубке Первого канала они, словно разлученные в детстве близнецы,
Несколько лет назад они в связке наводили шорох в
Первая смена звена имени Ткачева получилась скомканной. Герои летнего обмена мешались друг другу и на радость чехам столкнулись, потеряв шайбу. Не удалось им и второе появление на льду. Пусть и по вине защитников, не выдержавших прессинга, новое сочетание сборной России заперли в зоне примерно на минуту. Впрочем, к тому моменту российская команда уже вела в счете. Пока ударное звено Шипачева мудрило, отдавая порой даже лишние передачи, Никита Лямкин набросил на ворота, а Андрей Кузьменко подставил клюшку. Если вы забыли, что все гениальное просто, то это вполне сгодится за напоминание.
В матче со шведами у сборной России было аж семь попыток в большинстве, но использовали подопечные Кудашова лишь одну. Все это рифмовалось с ужасным процентом реализации СКА. Когда у сборной и питерского клуба один и тот же главный тренер, трудно удержаться от таких параллелей. Вот только в первой спецбригаде большинства национальной команды нет ни одного питерского армейца. Благодаря удалению Лукаша Седлака Шипачев с Григоренко доказали, что проблемы СКА их не касаются. На этот раз сборная России реализовала первое же большинство.
В антигероях Седлак, впрочем, ходил недолго. Центр третьего, а по факту — ведущего, звена сборной Чехии пробил Сорокин в начале второго периода. Гол получился немного курьезный, но заслуг Лукаша это не умаляет. У нападающего «Трактора» уже три гола в четырех последних матчах за сборную. Держит он уровень и в играх за клуб, но усилий одного лишь чешского легионера челябинцам мало. Что до матча Россия — Чехия, то шайба Седлака особо не изменила расстановку сил, но преимущество заметно пошатнула. Один бросок, и счет уже мог стать ничейным. Так и произошло.
У хозяев Кубка Первого канала был не один и не два момента, чтобы сделать отрыв от чехов недосягаемым. Да и сам Илья между двумя пропущенными шайбами в шпагате вытащил «мертвый» бросок от Дмитрия Яшкина и выручал партнеров в меньшинстве. А вот с кого впору спрашивать, так это с нападающих, которые слишком часто вместо броска выбирали передачу, подсовывая шайбу друг другу.
До того, как счет стал 2:3 в пользу чехов, звено Ткачевых было почти не видно, но именно в критический момент они сказали свое слово. Правда, в голе Игоря Ожиганова поучаствовал только один из Владимиров — питерский. Месяц назад Ожиганова выменивали из «Ак Барса» как раз для того, чтобы в большинстве Кудашов мог его использовать с главной звездой СКА. В питерском клубе эту связку мы еще толком не видели, но в сборной она уже выстрелила. Владимир Эдуардович Ткачев отдал голевой пас, а Владимир Александрович Ткачев должен был забивать, но, убежав почти один на один с вратарем, бросил мимо.
Доигравшись до овертайма, и те и другие получили по шансу в большинстве. Сборной России такой подарок на последней минуте предоставил уроженец Омска Дмитрий Яшкин. Однако на этот раз подкидки Шипачева на Григоренко не сработали. Не ошибся ли Кудашов, сделав ставку исключительно на эту связку? Питерский Ткачев во второй половине матча разыгрался и мог зарешать, как нередко это делает в СКА. Но главный тренер сборной оставил его на лавке. Зато на буллиты Кудашов питерского Ткачева выпустил, и тот не подвел. Бросок Владимира Эдуардовича принес сборной России победу.
|Алексей Кудашов
|Милош Ржига
|Илья Сорокин(Илья Сорокин)
|Шимон Грубец
|02:09
|Андрей Кузьменко(Никита Лямкин)
|08:58
|Богдан Якимов
|17:34
|Лукаш Седлак
|17:44
|Михаил Григоренко(Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев)
|21:43
|Лукаш Седлак(Якуб Крейчик, Дмитрий Яшкин)
|35:24
|Томаш Филиппи(Иржи Секач, Мартин Затевич)
|38:34
|Андрей Миронов
|47:28
|Гынек Зогорна(Лукаш Клок, Радим Зогорна)
|48:48
|Игорь Ожиганов(Владимир Ткачев)
|58:58
|Войтех Мозик
|60:21
|Вадим Шипачев
|62:43
|Дмитрий Яшкин
|победный бросок: Владимир Ткачев(Россия)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)