«Очень академично сыграли, перемудрили». Кудашов и игроки сборной — о тяжелой победе над чехами

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Сборная России в матче Кубка Первого канала в серии буллитов переиграла команду Чехии со счетом 4:3. В составе сборной России отличились Андрей Кузьменко, Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов, Владимир Ткачев (победный буллит). За сборную Чехии забили Лукаш Седлак, Томаш Филиппи, Гинек Зогорна.

Главный тренер Алексей Кудашов:

— Переломный момент был во втором периоде, — начал Алексей Николаевич. — Когда пропустили контратаку при счете 2:0 и не использовали моменты, которые создавали. Дали чехам вернуться в игру, поэтому матч получился нервным и сложным.

— Чем недовольны?

— Ведя 2:0, неправильно сыграли в начале второго периода. Не выполнили план на игру. Чехи сильны на контратаках. Очень академично играли, пытались до пустых ворот разыграть, хотя надо было просто забить гол с одной передачи. Перемудрили.

— Ошибки в обороне не смущают?

— Смущают. Были моменты, когда наши защитники не успевали. Системность была немножко нарушена.

— Почему посадили вторую тройку в третьем периоде?

— Никого не сажал, просто Бурдасов и Кузьменко реже стали выходить.

— Как оцените игру тройки Ткачевых и Сошникова?

— В третьем периоде начали играть намного увереннее, неслучайно они сравняли счет.

— Владимир Ткачев из СКА прибавлял по ходу матча. Не пожалели, что не выпустили его в большинстве в овертайме?

— Там была минута, надо было выбирать, поэтому выбрали тройку Шипачева.

— Кто сыграет в воротах в матче с Финляндией? Попадет ли Билялов хотя бы в заявку?

— Давайте пока по сегодняшней игре говорить.

— Почему звено Шипачева играет больше всего?

— Какое звено лучше играет, такое и получает больше игрового времени. Мы смотрим, кто больше создает, соответственно, тем даем больше времени. Но, считаю, что у нас все примерно одинаково играют.

Нападающий Андрей Кузьменко:

— Хорошо, что выиграли, но осадок остался. Потому что, ведя 2:0, упустили свою игру немножко. Хорошо, что все так закончилось, хоть и в серии буллитов. Победа есть победа. Повторюсь, не надо было пропускать две шайбы и до такой стрессовой концовки доводить. Нужно исключить грубые ошибки, с которыми были связаны голы. Ничего страшного, у нас есть день, чтобы все переосмыслить — и в бой против финнов. Быстрые голы, возможно, нас немного расслабили. Хорошо, что в овертайме и на буллитах нормально сыграли.

Очень грубо ошибаемся в защите, что приводит к голам. Нужно нам оборону подтянуть и тогда все будет нормально. Свою игру оценю на троечку, еще есть один матч, чтобы доказать, что достоин места в сборной. Хочется выложиться и помочь команде победить в Санкт-Петербурге. Уверенность приходит с каждым выходом на лед, чем больше играешь, тем ее больше. Ее не было в первые два месяца чемпионата, здорово, что она вернулась.

Нападающий Михаил Григоренко:

— Мы в какой-то момент потеряли инициативу, а могли спокойно забивать еще одну шайбу и доводить матч до победы. Ничего страшного, хорошо, что выиграли по буллитам. Шипачев классно отдал передачу на мой гол, мы тренировали эти моменты. На нашу тройку была большая нагрузка, но мы не выдохлись.

В прошлом году на «Зимней классике» было хорошее зрелище. Думаю, все очень рады сыграть на большом стадионе, с нетерпением ждем этого матча. Финнов мы не опасаемся, это хороший соперник, будем готовиться и разбирать их игру. На открытом воздухе нет каких-то особенных нюансов, к которым нужно отдельно готовиться. Просто большая арена, очень много болельщиков, надо будет постараться войти в игру, не нервничать. Нам нужно получше играть в зоне обороны, реализация моментов тоже хромает, большинство. Вообще, нам во всем надо прибавить.

Нападающий Владимир Ткачев:

— Тяжеловато было первые полтора периода после травмы, но потом вкатился. Получилась тяжелая игра, боевая, рад, что мы выиграли. Даже не знаю, почему мы упустили преимущество в две шайбы, надо будет обдумать это. Быстро забили, потом, видимо, чуть сбавили обороты. Не сказал бы, что расслабились психологически, просто шальные голы такие получились, только к концу третьего периода отыгрались.