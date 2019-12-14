«Очень академично сыграли, перемудрили». Кудашов и игроки сборной — о тяжелой победе над чехами
Главный тренер сборной России недоволен обороной и слабой реализацией моментов.
Главный тренер сборной России недоволен обороной и слабой реализацией моментов.
Сборная России в матче Кубка Первого канала в серии буллитов переиграла команду Чехии со счетом 4:3. В составе сборной России отличились Андрей Кузьменко, Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов, Владимир Ткачев (победный буллит). За сборную Чехии забили Лукаш Седлак, Томаш Филиппи, Гинек Зогорна.
Главный тренер Алексей Кудашов:
— Переломный момент был во втором периоде, — начал Алексей Николаевич. — Когда пропустили контратаку при счете 2:0 и не использовали моменты, которые создавали. Дали чехам вернуться в игру, поэтому матч получился нервным и сложным.
— Чем недовольны?
— Ведя 2:0, неправильно сыграли в начале второго периода. Не выполнили план на игру. Чехи сильны на контратаках. Очень академично играли, пытались до пустых ворот разыграть, хотя надо было просто забить гол с одной передачи. Перемудрили.
— Ошибки в обороне не смущают?
— Смущают. Были моменты, когда наши защитники не успевали. Системность была немножко нарушена.
— Почему посадили вторую тройку в третьем периоде?
— Никого не сажал, просто Бурдасов и Кузьменко реже стали выходить.
— Как оцените игру тройки Ткачевых и Сошникова?
— В третьем периоде начали играть намного увереннее, неслучайно они сравняли счет.
— Владимир Ткачев из СКА прибавлял по ходу матча. Не пожалели, что не выпустили его в большинстве в овертайме?
— Там была минута, надо было выбирать, поэтому выбрали тройку Шипачева.
— Кто сыграет в воротах в матче с Финляндией? Попадет ли Билялов хотя бы в заявку?
— Давайте пока по сегодняшней игре говорить.
— Почему звено Шипачева играет больше всего?
— Какое звено лучше играет, такое и получает больше игрового времени. Мы смотрим, кто больше создает, соответственно, тем даем больше времени. Но, считаю, что у нас все примерно одинаково играют.
Нападающий Андрей Кузьменко:
— Хорошо, что выиграли, но осадок остался. Потому что, ведя 2:0, упустили свою игру немножко. Хорошо, что все так закончилось, хоть и в серии буллитов. Победа есть победа. Повторюсь, не надо было пропускать две шайбы и до такой стрессовой концовки доводить. Нужно исключить грубые ошибки, с которыми были связаны голы. Ничего страшного, у нас есть день, чтобы все переосмыслить — и в бой против финнов. Быстрые голы, возможно, нас немного расслабили. Хорошо, что в овертайме и на буллитах нормально сыграли.
Очень грубо ошибаемся в защите, что приводит к голам. Нужно нам оборону подтянуть и тогда все будет нормально. Свою игру оценю на троечку, еще есть один матч, чтобы доказать, что достоин места в сборной. Хочется выложиться и помочь команде победить в
Нападающий Михаил Григоренко:
— Мы в
В прошлом году на «Зимней классике» было хорошее зрелище. Думаю, все очень рады сыграть на большом стадионе, с нетерпением ждем этого матча. Финнов мы не опасаемся, это хороший соперник, будем готовиться и разбирать их игру. На открытом воздухе нет
Нападающий Владимир Ткачев:
— Тяжеловато было первые полтора периода после травмы, но потом вкатился. Получилась тяжелая игра, боевая, рад, что мы выиграли. Даже не знаю, почему мы упустили преимущество в две шайбы, надо будет обдумать это. Быстро забили, потом, видимо, чуть сбавили обороты. Не сказал бы, что расслабились психологически, просто шальные голы такие получились, только к концу третьего периода отыгрались.
В моменте с третьей шайбой Ожиганов не просил у меня пас, я просто увидел его и направил ему шайбу. До этого у меня тоже был момент, когда с угла вылезал, хотел отдать пас на дальнего, но пришлось действовать самому. С Ткачевым мы покатались одну тренировку. Конечно, тяжеловато было, но мы разговаривали, старались сыграть, к заключительному периоду уже начали моменты создавать. Что касается буллита, то манеру вратаря не знал, просто исполнил свой фирменный!
|Алексей Кудашов
|Милош Ржига
|Илья Сорокин(Илья Сорокин)
|Шимон Грубец
|02:09
|Андрей Кузьменко(Никита Лямкин)
|08:58
|Богдан Якимов
|17:34
|Лукаш Седлак
|17:44
|Михаил Григоренко(Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев)
|21:43
|Лукаш Седлак(Якуб Крейчик, Дмитрий Яшкин)
|35:24
|Томаш Филиппи(Иржи Секач, Мартин Затевич)
|38:34
|Андрей Миронов
|47:28
|Гынек Зогорна(Лукаш Клок, Радим Зогорна)
|48:48
|Игорь Ожиганов(Владимир Ткачев)
|58:58
|Войтех Мозик
|60:21
|Вадим Шипачев
|62:43
|Дмитрий Яшкин
|победный бросок: Владимир Ткачев(Россия)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)