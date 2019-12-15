Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче Кубка Первого канала с финнами

Вторым вратарем будет Александр Самонов. Состав звеньев выглядит следующим образом: Никита Нестеров — Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов; Андрей Миронов — Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко — Владимир Александрович Ткачев — Антон Бурдасов; Никита Лямкин — Алексей Марченко, Владимир Эдуардович Ткачев — Богдан Якимов — Никита Сошников; Григорий Дронов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Евгений Кетов, Кирилл Семенов (13-й форвард).
Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура. Матч Россия — Финляндия пройдет в воскресенье в