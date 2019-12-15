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10Россия проиграла Швеции в матче Кубка Первого канала
14:55 (мск), источник: ТАСС

Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче Кубка Первого канала с финнами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России по хоккею в заключительном матче Кубка Первого канала с командой Финляндии. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской сборной Алексей Кудашов.

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Вторым вратарем будет Александр Самонов. Состав звеньев выглядит следующим образом: Никита Нестеров — Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов; Андрей Миронов — Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко — Владимир Александрович Ткачев — Антон Бурдасов; Никита Лямкин — Алексей Марченко, Владимир Эдуардович Ткачев — Богдан Якимов — Никита Сошников; Григорий Дронов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Евгений Кетов, Кирилл Семенов (13-й форвард).

Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура. Матч Россия — Финляндия пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 16:00 мск.

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