ФХР извинилась за путаницу с гимном Чехии в матче Кубка Первого канала

Сборная Чехии в воскресенье в Москве проводит матч с командой Швеции. Перед началом встречи организаторы Кубка Первого канала не смогли включить чешский гимн: сначала они включили гимн Казахстана, после чего несколько минут не могли найти запись чешского гимна. В результате гимн спели чешские болельщики. На данный момент счет в матче — 2:0 в пользу шведов.