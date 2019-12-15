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15:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФХР извинилась за путаницу с гимном Чехии в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) принесла извинения сборной Чехии и болельщикам чешской команды за путаницу с гимном страны во время матча против шведов в рамках второго этапа Евротура — Кубка Первого канала.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Чехии в воскресенье в Москве проводит матч с командой Швеции. Перед началом встречи организаторы Кубка Первого канала не смогли включить чешский гимн: сначала они включили гимн Казахстана, после чего несколько минут не могли найти запись чешского гимна. В результате гимн спели чешские болельщики. На данный момент счет в матче — 2:0 в пользу шведов.

«Перед началом матча из-за технической накладки вместо гимна Чешской Республики прозвучал национальный гимн Казахстана. Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии, болельщикам чешской команды и мирового хоккея», — говорится в сообщении на сайте ФХР.

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