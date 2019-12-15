Швеция победила Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе шведской команды дубль сделал Деннис Расмуссен (21-я и 60-я минуты), также шайбу забросил Мальте Стрёмвалль (27-я). У чехов отличился Гинек Зогорна (49-я).

Сборная Швеции по итогам турнира набрала шесть очков, команда Чехии — три. Параллельно в Санкт-Петербурге проходит матч между сборными России (2 очка) и Финляндии (4). Российская команда потеряла шансы занять первое место на домашнем этапе Евротура.