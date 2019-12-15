Швеция победила Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Чехии в матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Чехии в матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе шведской команды дубль сделал Деннис Расмуссен (21-я и 60-я минуты), также шайбу забросил Мальте Стрёмвалль (27-я). У чехов отличился Гинек Зогорна (49-я).
Сборная Швеции по итогам турнира набрала шесть очков, команда Чехии — три. Параллельно в
|Юхан Гарпенлев
|Милош Ржига
|Ларс Юханссон
|Марек Лангхамер(Марек Лангхамер)
|20:47
|Деннис Расмуссен(Ларс Юханссон, Ларс Юханссон)
|26:08
|Якуб Крейчик
|26:50
|Мальте Стремвалль(Хенрик Теммернес, Андре Петерссон)
|32:59
|Никлас Ханссон
|38:23
|Густав Рюдаль
|48:01
|Линус Юханссон
|48:41
|Гынек Зогорна(Якуб Ержабек, Томаш Филиппи)
|51:16
|Командный штраф
|59:34
|Деннис Расмуссен
|59:34
|Марек Лангхамер
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)