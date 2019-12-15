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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швеция победила Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Чехии в матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе шведской команды дубль сделал Деннис Расмуссен (21-я и 60-я минуты), также шайбу забросил Мальте Стрёмвалль (27-я). У чехов отличился Гинек Зогорна (49-я).

Сборная Швеции по итогам турнира набрала шесть очков, команда Чехии — три. Параллельно в Санкт-Петербурге проходит матч между сборными России (2 очка) и Финляндии (4). Российская команда потеряла шансы занять первое место на домашнем этапе Евротура.

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Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого Канала
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Швеция
3:1
0:0, 2:0, 1:1
Чехия
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Главные тренеры
Юхан ГарпенлевМилош Ржига
Вратари
Ларс ЮханссонМарек Лангхамер(Марек Лангхамер)
2-й период
20:47Деннис Расмуссен(Ларс Юханссон, Ларс Юханссон)
26:08Якуб Крейчик
26:50Мальте Стремвалль(Хенрик Теммернес, Андре Петерссон)
32:59Никлас Ханссон
38:23Густав Рюдаль
3-й период
48:01Линус Юханссон
48:41Гынек Зогорна(Якуб Ержабек, Томаш Филиппи)
51:16Командный штраф
59:34Деннис Расмуссен
59:34Марек Лангхамер
Статистика
8Штрафное время4
2Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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