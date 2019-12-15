Сборная России по хоккею обыграла финнов и заняла второе место на Кубке Первого канала

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Обе шайбы забросил нападающий сборной России Антон Слепышев (2-я и 58-я минуты). Лучшим игроком в составе сборной России признан Слепышев, у финнов лучшим стал защитник Ере Карьялайнен. Призы вручил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Сборные России и Финляндии встречались на «Газпром Арене» во второй раз, 16 декабря прошлого года в матче Кубка Первого канала россияне победили со счетом 5:0, посещаемость той встречи составила 71 381 зритель.

В другом матче в воскресенье сборная Швеции победила команду Чехии (3:1). В турнирной таблице Кубка Первого канала россияне заняли второе место, набрав пять очков в трех матчах, ранее хозяева турнира в Москве проиграли шведам со счетом 3:4 и победили чехов по буллитам — 4:3. Первое место заняли шведы (6), третьими стали финны (4), команда Чехии заняла четвертое место (3). По итогам двух этапов Евротура россияне с семью очками занимают третье место в общем зачете, лидирует команда Чехии (11), вторую строчку занимает сборная Финляндии (11), замыкают таблицу шведы (7).

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу, россияне 12 раз выигрывали домашний этап, для шведов эта победа на Кубке Первого канала стала пятой. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, у финнов девять побед, в активе шведов четыре победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды. На первом этапе текущего сезона, Кубке Карьяла, победу одержали чехи, сборная России заняла третье место.