Сборная России мучилась на глазах у 70 тысяч, но дожала финнов. У Кудашова первая чистая победа
Сборная снова сыграла на футбольном стадионе.
Сборная снова сыграла на футбольном стадионе.
Вот уже второй год подряд Кубок Первого канала делится на два этапа: московский и питерский. В Северной столице предусмотрен всего один матч, зато какой! Битва с финнами, да на огромном футбольном стадионе — главное событие декабря в нашем хоккее. А для Алексея Кудашова это возможность не только одержать первую полноценную победу во главе сборной России, но и сделать это красиво. До этого все успехи наставника национальной сборной не укладывались в основное время.
Два матча, поражение и победа по буллитам на домашнем этапе Евротура — не лучшее резюме для нового тренера сборной. Большее давление на Кудашова оказывалось только во время серии поражений СКА. В этой ситуации не до символов и жестов вроде появления в воротах сборной Александра Самонова. Вместо вратаря с «правильной» пропиской в стартовом составе появился Илья Сорокин — человек, которому Кудашов во многом обязан победой над чехами.
Глядя на состав сборной России в матче с финнами, можно сделать несколько выводов. Например, о том, что тренерский штаб разочаровался в Кирилле Семенове и связке
Сборная России переехала из Москвы в Питер, финскую коробку сменила на «канадку», хоккейный стадион на футбольный, но
Все тот же Ткачев во втором периоде убегал на один, но помешал повисший на плечах финский защитник. Он же в концовке бросал в упор после передачи с фланга. По большому счету это все, что создала сборная России за двадцатиминутку. Звено Шипачева однажды устроило затяжную позиционку, но это был лишь ответ на то, как финны почти две минуты возили наше четвертое звено. Миронов и Карнаухов поочередно проваливали миссию по выводу шайбы из зоны. Смену россияне доигрывали на прямых ногах и с языком на плече.
На этот раз посмотреть на сборную собралось 67877 человек. Это не рекорд, но все равно очень круто. Такие матчи
|Алексей Кудашов
|Юкка Ялонен
|Илья Сорокин
|Франс Туохимаа(Франс Туохимаа)
|01:30
|Командный штраф
|01:40
|Антон Слепышев(Вадим Шипачев)
|18:37
|Игорь Ожиганов
|53:41
|Командный штраф
|58:05
|Антон Слепышев
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Робин Шир(Чехия)
|Главный судья
|Даниэль Пражак(Чехия)