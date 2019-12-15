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18:57 (мск), источник: Sport24

Сборная России мучилась на глазах у 70 тысяч, но дожала финнов. У Кудашова первая чистая победа

Сборная снова сыграла на футбольном стадионе.

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Источник: Sport24

Вот уже второй год подряд Кубок Первого канала делится на два этапа: московский и питерский. В Северной столице предусмотрен всего один матч, зато какой! Битва с финнами, да на огромном футбольном стадионе — главное событие декабря в нашем хоккее. А для Алексея Кудашова это возможность не только одержать первую полноценную победу во главе сборной России, но и сделать это красиво. До этого все успехи наставника национальной сборной не укладывались в основное время.

Два матча, поражение и победа по буллитам на домашнем этапе Евротура — не лучшее резюме для нового тренера сборной. Большее давление на Кудашова оказывалось только во время серии поражений СКА. В этой ситуации не до символов и жестов вроде появления в воротах сборной Александра Самонова. Вместо вратаря с «правильной» пропиской в стартовом составе появился Илья Сорокин — человек, которому Кудашов во многом обязан победой над чехами.

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Глядя на состав сборной России в матче с финнами, можно сделать несколько выводов. Например, о том, что тренерский штаб разочаровался в Кирилле Семенове и связке Ткачев-Ткачев. Идея о совместном творчестве двух полных тезок выглядела красиво на бумаге, но на деле особо не искрила. Омич же за два матча в статусе второго центра себя ничем не проявил. В результате перестановок воссоединился дуэт Ткачев — Якимов. Несколько лет назад эти двое уже играли вместе в тренинг-кэмпе «Эдмонтона».

Сборная России переехала из Москвы в Питер, финскую коробку сменила на «канадку», хоккейный стадион на футбольный, но кое-что осталось прежним. Как и в игре с Чехией, ударная спецбригада во главе с Шипачевым с первой попытки реализовала большинство. Финны сначала вшестером выскочили на лед, а затем даже не думали выгонять со своего пятака Антона Слепышева. Ему ничего не оставалось делать, кроме как подправить шайбу в ворота после наброса Шипачева.

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Каких-то запредельных скоростей команды не показывали. Хотя, казалось бы, на площадке казанских размеров обязаны. То ли лед оказался не очень «быстрым», то ли так казалось, наблюдая за игрой с верхотуры. До того, как за минуту до конца первого периода удалился Игорь Ожиганов, у ворот сборной России моментов толком не было. Зато финский вратарь, тот самый, что забросил шайбу в ворота шведов, отнял у Сошникова гол, а у питерского Ткачева передачу за образцовую подкидку.

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Все тот же Ткачев во втором периоде убегал на один, но помешал повисший на плечах финский защитник. Он же в концовке бросал в упор после передачи с фланга. По большому счету это все, что создала сборная России за двадцатиминутку. Звено Шипачева однажды устроило затяжную позиционку, но это был лишь ответ на то, как финны почти две минуты возили наше четвертое звено. Миронов и Карнаухов поочередно проваливали миссию по выводу шайбы из зоны. Смену россияне доигрывали на прямых ногах и с языком на плече.

На этот раз посмотреть на сборную собралось 67877 человек. Это не рекорд, но все равно очень круто. Такие матчи по-прежнему уникальны для российского и мирового хоккея, да только игра этим вечером масштабу события точно не соответствовал. Гол Антона Слепышева за две минуты до сирены, с одной стороны, разбавил общее уныние, а с другой — убил интригу. Сборная России одержала первую победу в основное время под руководством Кудашова, но скорее мучилась, чем дарила людям праздник.

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Россия
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Финляндия
Хоккей, Еврохоккейтур, Кубок Первого канала15.12.2019, 16:00 (МСК UTC+3)"Газпром Арена"
Главные тренеры
Алексей КудашовЮкка Ялонен
Вратари
Илья СорокинФранс Туохимаа(Франс Туохимаа)
1-й период
01:30Командный штраф
01:40Антон Слепышев(Вадим Шипачев)
18:37Игорь Ожиганов
3-й период
53:41Командный штраф
58:05Антон Слепышев
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРобин Шир(Чехия)
Главный судьяДаниэль Пражак(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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