Сборная России выбралась на воздух

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Под занавес Кубка «Первого канала» хоккейная сборная России провела свой лучший пока матч в сезоне. На футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге она обыграла — 2:0 — финнов. Впрочем, первое место на домашнем этапе Евротура эта победа занять ей не позволила — оно досталось шведам.

Кубок «Первого канала» сборная России завершала, как и прошлогодний турнир, особенным матчем — матчем на открытом воздухе. Снова — установленная посреди гигантской чаши зенитовского стадиона хоккейная коробка, снова — потихоньку заполняющиеся трибуны на 70 тыс. человек (официально зарегистрированная посещаемость чуть-чуть до этой отметки не дотянула — 67 877 зрителей), и снова — финны в качестве соперников.

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Начало игры и правда могло настроить на мысли о повторении сценария 2018 года (Россия тогда выиграла со счетом 5:0). Финны сразу допустили глупую ошибку на смене и за лишнего игрока на площадке получили две минуты штрафа, а сборная России их за этот ляп сразу наказала: Антон Слепышев, до этого едва не добравшийся до застрявшей у «ленточки» шайбы, исправился, подставив клюшку под бросок Вадима Шипачева. Но продолжение матча было для российской сборной довольно тяжелым.

Финны, пропустив, помучившись, «отскочив» после пары острейших российских выпадов (однажды финский вратарь Франс Туохимаа в последнее мгновение успел закрыть пустой угол, куда отправлял шайбу Никита Сошников), игру выровняли, «подсушили», а во втором периоде даже «придушили» хозяев. Хватило их, впрочем, на половину второй двадцатиминутки, а когда запас сил иссяк, возникла любопытная ситуация. Уже россияне жестоко «душили» финнов, и пятерка гостей никак не могла покинуть лед, позволив выйти на него свежим игрокам. Она выкидывала шайбу из своей наглухо запертой на замок зоны, а после пробросов смены у тех, кто их сделал, запрещены. Чтобы измочаленные российским натиском финские хоккеисты могли хоть чуть-чуть отдохнуть, их тренеру Юкке Ялонену пришлось после второго проброса тратить на необходимую паузу ценный тайм-аут…

Сборная Финляндии, впрочем, кое-как из капкана выбралась, а Туохимаа опять продемонстрировал, что и броски в упор ему не страшны, сохранив интригу. А в заключительном периоде гигантская аудитория наблюдала за тем, как финны пытаются крепчайшую в этом матче российскую оборону все же расшатать любыми способами — и простыми, и сложными. Расшатать не вышло.

А в концовке Слепышев, главный российский герой дня, убежал из своей зоны и с висящим на плечах защитником точно бросил в ближний угол. Финны сняли вратаря ради шестого полевого игрока, сборная России пустые ворота поразить не смогла, хотя имела кучу шансов, но и намеков на то, что может упустить победу, оппонентам не подарила.

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Победа между тем вряд ли может приравниваться именно к триумфу. На первом, ноябрьском, этапе Евротура в Финляндии российская сборная в составе из категории таких, какие принято называть экспериментальными, под руководством нового тренера Алексея Кудашова смотрелась невнятно: проиграла два матча из трех, а шведов одолела в серии буллитов. Под Кубок «Первого канала» состав был собран уже фактически оптимальный: в нем оказались почти все сильнейшие российские хоккеисты из КХЛ за парой-тройкой исключений. Но от идеала — да хотя бы от уровня годичной давности — игра была далека. В первом матче против шведов — поражение 3:4, во втором — выигрыш у чехов с тем же счетом, но по буллитам. В обоих — очевидные проблемы, например, с концентрацией в защите. И только в третьем успех более или менее убедительный. Но и он не позволил сборной России взобраться на верхнюю строчку таблицы. Она досталась шведам, обыгравшим вчера — 3:1 — чехов.