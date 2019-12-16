Сборная России выбралась на воздух
В заключительном матче турнира она впервые в сезоне победила в основное время.
В заключительном матче турнира она впервые в сезоне победила в основное время.
Под занавес Кубка «Первого канала» хоккейная сборная России провела свой лучший пока матч в сезоне. На футбольном стадионе «Газпром-Арена» в
Кубок «Первого канала» сборная России завершала, как и прошлогодний турнир, особенным матчем — матчем на открытом воздухе. Снова — установленная посреди гигантской чаши зенитовского стадиона хоккейная коробка, снова — потихоньку заполняющиеся трибуны на 70 тыс. человек (официально зарегистрированная посещаемость
Начало игры и правда могло настроить на мысли о повторении сценария 2018 года (Россия тогда выиграла со счетом 5:0). Финны сразу допустили глупую ошибку на смене и за лишнего игрока на площадке получили две минуты штрафа, а сборная России их за этот ляп сразу наказала: Антон Слепышев, до этого едва не добравшийся до застрявшей у «ленточки» шайбы, исправился, подставив клюшку под бросок Вадима Шипачева. Но продолжение матча было для российской сборной довольно тяжелым.
Финны, пропустив, помучившись, «отскочив» после пары острейших российских выпадов (однажды финский вратарь Франс Туохимаа в последнее мгновение успел закрыть пустой угол, куда отправлял шайбу Никита Сошников), игру выровняли, «подсушили», а во втором периоде даже «придушили» хозяев. Хватило их, впрочем, на половину второй двадцатиминутки, а когда запас сил иссяк, возникла любопытная ситуация. Уже россияне жестоко «душили» финнов, и пятерка гостей никак не могла покинуть лед, позволив выйти на него свежим игрокам. Она выкидывала шайбу из своей наглухо запертой на замок зоны, а после пробросов смены у тех, кто их сделал, запрещены. Чтобы измочаленные российским натиском финские хоккеисты могли хоть
А в концовке Слепышев, главный российский герой дня, убежал из своей зоны и с висящим на плечах защитником точно бросил в ближний угол. Финны сняли вратаря ради шестого полевого игрока, сборная России пустые ворота поразить не смогла, хотя имела кучу шансов, но и намеков на то, что может упустить победу, оппонентам не подарила.
Победа между тем вряд ли может приравниваться именно к триумфу. На первом, ноябрьском, этапе Евротура в Финляндии российская сборная в составе из категории таких, какие принято называть экспериментальными, под руководством нового тренера Алексея Кудашова смотрелась невнятно: проиграла два матча из трех, а шведов одолела в серии буллитов. Под Кубок «Первого канала» состав был собран уже фактически оптимальный: в нем оказались почти все сильнейшие российские хоккеисты из КХЛ за
Алексей Доспехов
|Алексей Кудашов
|Юкка Ялонен
|Илья Сорокин
|Франс Туохимаа(Франс Туохимаа)
|01:30
|Командный штраф
|01:40
|Антон Слепышев(Вадим Шипачев)
|18:37
|Игорь Ожиганов
|53:41
|Командный штраф
|58:05
|Антон Слепышев
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Робин Шир(Чехия)
|Главный судья
|Даниэль Пражак(Чехия)