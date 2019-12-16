Третьяк: Сборная России по хоккею заслуживала первого места на Кубке Первого канала

Источник: РИА "Новости"

В турнирной таблице Кубка Первого канала россияне заняли второе место, набрав пять очков в трех матчах. Первыми стали шведы (6), третьими — финны (4), команда Чехии заняла четвертое место (3). В первом матче подопечные Алексея Кудашова уступили сборной Швеции (3:4), затем обыграли чехов (4:3 Б), а в заключительной игре, которая прошла на «Газпром Арене», оказались сильнее команды Финляндии (2:0).

«Я считаю, что мы заслуживали победу на турнире, — заявил Третьяк. — У нас был неудачный старт, но потенциально мы должны были побеждать в той игре, больше моментов создали, просто шведский вратарь [Ларс Юханссон] сыграл хорошо, но мы были на голову сильнее сборной Швеции. Дальше мы обыграли чехов, лучшего матча для болельщиков трудно было придумать, как будто это была игра на чемпионате мира, вчера с финнами показали характер».

«Главное — есть над чем работать, мы посмотрели звенья, рисунок есть, и это очень хорошо. В таких матчах видно, кто есть кто, потому что уровень высокий, скорости хорошие. Это были очень важные матчи для сборной и ФХР», — отметил Третьяк.

Третьяк назвал главной проблемой команды на турнире реализацию моментов. «С финнами было меньше ошибок, с чехами допускали ошибки, которых не должно было быть, и не реализовали то, что создали. Мы очень много создаем, команда работает, как заводной мотор, но в конце не хватает ювелирного паса или мастерства, а у соперника 4−5 моментов за игру, один из которых они обязательно реализуют. Я еще раз посмотрел матчи против шведов и финнов, обратил внимание, что нужно больше через защитников играть, но опытные тренеры это все знают и понимают, они видят, над чем работать», — отметил Третьяк.