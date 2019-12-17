Молодежная сборная Беларуси будет снята с чемпионата страны и расформирована

Главным вопросом повестки дня стало выступление молодёжной сборной Беларуси на чемпионате мира в первом дивизионе. Команда заняла на турнире третье место и не сумела решить задачу по выходу в элиту. Исполком признал итоги выступления молодёжки неудовлетворительными.

До 20 января 2020 года будет разработана, а затем представлена альтернативная модель подготовки команды U20 к молодёжному чемпионату мира следующего сезона. Кроме того, в эти сроки будут обсуждены кандидатуры на должность главного тренера молодёжки.