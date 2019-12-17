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15:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Молодежная сборная Беларуси будет снята с чемпионата страны и расформирована

Сегодня, 17 декабря, состоялось заседание исполкома Федерации хоккея Беларуси, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Reuters

Главным вопросом повестки дня стало выступление молодёжной сборной Беларуси на чемпионате мира в первом дивизионе. Команда заняла на турнире третье место и не сумела решить задачу по выходу в элиту. Исполком признал итоги выступления молодёжки неудовлетворительными.

Исполком постановил расформировать команду U20. Таким образом, вторая стадия Экстралиги пройдёт без участия молодёжки. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

До 20 января 2020 года будет разработана, а затем представлена альтернативная модель подготовки команды U20 к молодёжному чемпионату мира следующего сезона. Кроме того, в эти сроки будут обсуждены кандидатуры на должность главного тренера молодёжки.

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