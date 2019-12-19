Молодежная сборная Казахстана забросила девять шайб в товарищеском матче перед ЧМ-2020
Сегодня ночью в рамках товарищеской игры молодежная сборная Казахстана U-20 сыграла свой матч с чешским клубом «Поруба», сообщает Prosports.kz.
Сегодня ночью в рамках товарищеской игры молодежная сборная Казахстана U-20 сыграла свой матч с чешским клубом «Поруба», сообщает Prosports.kz.
Казахстанцам удалось отправить девять раз шайбу в сетку ворот чехов, при этом ни разу не достав ее из своей.
Добавим, что 21 декабря наша молодежка сыграет против сборной России U-20.
Напомним, молодежное первенство планеты по хоккею пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января.