Украинский тренер подрался с 11-летними хоккеистами команды соперника
Тренер юношеской хоккейной команды «Кривбасс» Сергей Брага подрался с 11-летними игроками команды «Морские волки» во время матча чемпионата Украины. Об этом сообщает tsn.ua.
Тренер юношеской хоккейной команды «Кривбасс» Сергей Брага подрался с 11-летними игроками команды «Морские волки» во время матча чемпионата Украины. Об этом сообщает tsn.ua.
Во время игры между юными спортсменами произошла драка, в которой принял участие и Брага. Тренер применил силу в отношении нескольких представителей команды соперника.
Как уточняет tsn.ua, больше всех от действий Браги пострадал голкипер «Морских волков». После «боксерского приема» тренера, у вратаря подозрение на сотрясение мозга.
В связи с инцидентом «Морские волки» подали заявление в полицию.