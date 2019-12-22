Украинский тренер подрался с 11-летними хоккеистами команды соперника

Во время игры между юными спортсменами произошла драка, в которой принял участие и Брага. Тренер применил силу в отношении нескольких представителей команды соперника.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f4aa9b54da2e82e262c" data-vnd="7f4aa9b54da2e82e262c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f4aa9b54da2e82e262c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как уточняет tsn.ua, больше всех от действий Браги пострадал голкипер «Морских волков». После «боксерского приема» тренера, у вратаря подозрение на сотрясение мозга.