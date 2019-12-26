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00:30 (мск), источник: ТАСС

Уфимский «Салават Юлаев» стартует на хоккейном Кубке Шпенглера

ТАСС, 26 декабря. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» в четверг проведет первый матч на старейшем турнире Европы — Кубке Шпенглера. Соревнования пройдут в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

Участники 93-го по счету Кубка Шпенглера — 2019 разбиты на две группы, которые носят имена знаменитых швейцарских хоккеистов довоенной поры — Биби Торриани и братьев Ганса и Фердинанда Каттини. В группу Каттини вошли хозяева турнира «Давос», сборная Канады и чешский «Оцеларжи», в группу Торриани — «Салават Юлаев», швейцарская «Амбри-Пиотта» и финский ТПС. «Салават Юлаев» трижды принимал участие в Кубке Шпенглера (2007, 2012, 2014) и два раза становился серебряным призером турнира. В 2007 году в финале уфимцы проиграли сборной Канады со счетом 1:2, а 2014-м — уступили швейцарскому «Серветту» (0:3).

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Матчи группового раунда проводятся по специальной формуле, давно принятой на Кубке Шпенглера, когда известны лишь пары первого игрового дня, где «Салават Юлаев» сыграет с «Амбри-Пиоттой», а «Оцеларжи» со сборной Канады. Пары остальных матчей определятся по итогам стартовых встреч, причем победившие в первом туре получат день отдыха. По итогам предварительного раунда победители групп выходят в полуфинал, команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют 29 декабря дополнительные матчи за место в плей-офф. Полуфиналы пройдут 30 декабря, финал — 31 декабря.

23 декабря «Салават Юлаев» провел в Давосе матч регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:3 по буллитам), после которого главный тренер уфимской команды Николай Цулыгин сообщил, что ряд игроков основного состава не примут участие в Кубке Шпенглера и получат отдых. Сборную Канады на предстоящем турнире будет тренировать уволенный из ярославского «Локомотива» после восьми игр нынешнего регулярного чемпионата КХЛ Крэйг Мактавиш. В состав «Кленовых листьев» вошел один игрок КХЛ — защитник «Йокерита» Алекс Грант.

Кубок Шпенглера традиционно проходит в Давосе в конце декабря, в турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах (преимущественно в Швейцарии). Канадцы наряду с «Давосом» являются самыми титулованными командами турнира (по 15 титулов). В прошлом году победителем Кубка Шпенглера стала финская «КалПа».

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Российский клуб впервые сыграл на Кубке Шпенглера в 1967 году, на том турнире в Давосе выступил столичный «Локомотив» и добился победы. С тех пор участие отечественных клубов в Кубке Шпенглера стало традиционным. Пять раз Кубок Шпенглера выигрывал московский «Спартак», трижды — СКА из Санкт-Петербурга, по два раза — московские «Локомотив» и «Динамо», по одному титулу на счету второй сборной СССР, «Крыльев Советов», ЦСКА и магнитогорского «Металлурга».

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25 ноября© Ньюстюб
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