Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Германия U20
США U20
11
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Словакия U20
Казахстан U20
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Спартак
25
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ХК Динамо
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси Дэвилз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.12
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
СКА
02
Хоккей. НХЛ
28.12
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
28.12
Нэшвилл Предаторз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
28.12
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
28.12
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
28.12
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
28.12
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Автомобилист
Б
43
Все события
Фоторепортажи
13Кого потерял спорт в 2019 году
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
19:48 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» сыграет в стыковом матче за выход в плей-офф Кубка Шпенглера

ТАСС, 27 декабря. Российский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» проиграл финской команде ТПС со счетом 3:4 во втором матче группового этапа Кубка Шпенглера. Турнир проходит в Швейцарии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Эдуард Гиматов (13-я минута), Станислав Гареев (56) и Родион Амиров (60). За ТПС результативными бросками отметились Оскари Лехтинен (6), Алекси Антталайнен (31), Тони Сунд (33), Илари Филппула (36).

Главные события 2019 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году
«Салават Юлаев» потерпел второе поражение и лишился шансов напрямую выйти в полуфинал турнира, 29 декабря команда сыграет в дополнительном матче.

Соперник уфимцев определится позднее.

ТПС занимает второе место в группе Биби Торриани. 28 декабря финской команде предстоит провести матч против швейцарского клуба «Амбри-Пиотта». В этой встрече будет определен победитель группы.

В группе братьев Ганса и Фердинанда Каттини выступают швейцарский «Давос», сборная Канады и чешский «Оцеларжи». В этом трио лидирует канадская сборная, которая выиграла у «Оцеларжи» (4:1).

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам предварительного раунда победители групп выходят в полуфинал, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют 29 декабря дополнительные матчи за место в плей-офф. Полуфиналы пройдут 30 декабря, финал — 31 декабря.

Читайте также
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
Канада
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Косторная побила мировой рекорд на ЧР, но его не засчитают
СКА вышел на первое место в Западной конференции КХЛ
Форвард «Краснодара» близок к переходу в казанский «Рубин»
Куинтон Джексон: Когда занимаюсь сексом, думаю о Емельяненко
Президент СБР прокомментировал ситуацию с Антоном Бабиковым
СМИ: футболист «Спартака» может продолжить карьеру в Турции
«Другой бы приехал и сдался»: Тарасова оценила прокат Медведевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь