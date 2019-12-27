«Салават Юлаев» сыграет в стыковом матче за выход в плей-офф Кубка Шпенглера

Источник: РИА "Новости"

В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Эдуард Гиматов (13-я минута), Станислав Гареев (56) и Родион Амиров (60). За ТПС результативными бросками отметились Оскари Лехтинен (6), Алекси Антталайнен (31), Тони Сунд (33), Илари Филппула (36).

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«Салават Юлаев» потерпел второе поражение и лишился шансов напрямую выйти в полуфинал турнира, 29 декабря команда сыграет в дополнительном матче.

Соперник уфимцев определится позднее.

ТПС занимает второе место в группе Биби Торриани. 28 декабря финской команде предстоит провести матч против швейцарского клуба «Амбри-Пиотта». В этой встрече будет определен победитель группы.

В группе братьев Ганса и Фердинанда Каттини выступают швейцарский «Давос», сборная Канады и чешский «Оцеларжи». В этом трио лидирует канадская сборная, которая выиграла у «Оцеларжи» (4:1).

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