«Салават Юлаев» сыграет в стыковом матче за выход в плей-офф Кубка Шпенглера

В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Эдуард Гиматов (13-я минута), Станислав Гареев (56) и Родион Амиров (60). За ТПС результативными бросками отметились Оскари Лехтинен (6), Алекси Антталайнен (31), Тони Сунд (33), Илари Филппула (36).
«Салават Юлаев» потерпел второе поражение и лишился шансов напрямую выйти в полуфинал турнира, 29 декабря команда сыграет в дополнительном матче.
Соперник уфимцев определится позднее.
ТПС занимает второе место в группе Биби Торриани. 28 декабря финской команде предстоит провести матч против швейцарского клуба «Амбри-Пиотта». В этой встрече будет определен победитель группы.
В группе братьев Ганса и Фердинанда Каттини выступают швейцарский «Давос», сборная Канады и чешский «Оцеларжи». В этом трио лидирует канадская сборная, которая выиграла у «Оцеларжи» (4:1).
По итогам предварительного раунда победители групп выходят в полуфинал, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют 29 декабря дополнительные матчи за место в плей-офф. Полуфиналы пройдут 30 декабря, финал — 31 декабря.