Юные белорусские хоккеисты сыграют на международном турнире в Швейцарии

Ребята примут участие в 25-м юбилейном международном детском хоккейном турнире памяти Жана Тэнгли, который 27—29 декабря проходит в Швейцарии.

На льду сойдутся 10 детских хоккейных клубов из Беларуси, Швейцарии, Франции и России.

Участие в турнире от Беларуси принимают сразу две столичные детские хоккейные команды — «Динамо-Минск» и СК «Минск».

Международный детский хоккейный турнир памяти Жана Тэнгли проводится ежегодно с 1995 года традиционно в канун Нового года и носит имя уроженца Фрибура, известного швейцарского художника-кинетиста.

В 2018 году Беларусь на турнире в Швейцарии представлял новополоцкий хоккейный клуб «Химик-2006».