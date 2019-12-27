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21:18 (мск), источник: БЕЛТА

Юные белорусские хоккеисты сыграют на международном турнире в Швейцарии

27 декабря, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Юные белорусские хоккеисты сыграют на международном турнире в Швейцарии. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Швейцарии.

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Ребята примут участие в 25-м юбилейном международном детском хоккейном турнире памяти Жана Тэнгли, который 27—29 декабря проходит в Швейцарии.

На льду сойдутся 10 детских хоккейных клубов из Беларуси, Швейцарии, Франции и России.

Участие в турнире от Беларуси принимают сразу две столичные детские хоккейные команды — «Динамо-Минск» и СК «Минск».

Международный детский хоккейный турнир памяти Жана Тэнгли проводится ежегодно с 1995 года традиционно в канун Нового года и носит имя уроженца Фрибура, известного швейцарского художника-кинетиста.

В 2018 году Беларусь на турнире в Швейцарии представлял новополоцкий хоккейный клуб «Химик-2006».

Организаторами участия белорусских команд в юбилейном турнире выступают почетный консул Беларуси в Лозанне Андрей Нажескин, Президентский спортивный клуб, посольство Беларуси в Швейцарии и Федерация профсоюзов Беларуси.

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