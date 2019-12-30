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00:48 (мск), источник: ТАСС

ХК «Салават Юлаев» проиграл «Оцеларжи» и не смог выйти в полуфинал Кубка Шпенглера

ТАСС, 30 декабря. Российский «Салават Юлаев» из Уфы со счетом 2:3 уступил чешскому «Оцеларжи» в стыковом матче за выход в полуфинал Кубка Шпенглера по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.

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Источник: РИА "Новости"

В составе чешской команды отличились Иржи Полански (5-я минута), Матей Странски (21) и Ростислав Мартынек (51). У «Салавата Юлаева» шайбы забросили Алексей Кручинин (32) и Данил Башкиров (36).

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На групповом этапе «Салават Юлаев» не сумел набрать очков, проиграв швейцарской команде «Амбри-Пиотта» (1:4) и финскому ТПС (3:4), и стал третьим в группе Биби Торриани.

Победителем группы стала «Амбри-Пиотта» (6), второе место занял финский ТПС (3). В группе братьев Ганса и Фердинанда Каттини первое место заняла команда Канады (6), второе — «Оцеларжи» (3), третье — «Давос» (0).

Лучшие команды каждой из групп, которыми стали «Амбри-Пиотта» и сборная Канады, напрямую вышли в полуфинал Кубка Шпенглера, остальные участники турнира должны были сыграть стыковые матчи. Ранее ТПС победил «Давос» (3:1) и сыграет 30 декабря в полуфинале со сборной Канады (начало матча — 17:10 мск), «Оцеларжи» в тот же день встретится с «Амбри-Пиотта» (22:15). «Салават Юлаев» завершил выступление на турнире.

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«Салават Юлаев» является двукратным серебряным призером Кубка Шпенглера (2007, 2014).

Турнир завершится 31 декабря.

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