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22:22 (мск), источник: БЕЛТА

Белтелерадикомпания покажет мачти Рождественского турнира любителей хоккея

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные каналы «Беларусь 5» и «Беларусь 5. Интернет» с 3 по 7 января покажут практически все игры XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

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«Болельщики и специалисты окрестили турнир неофициальным чемпионатом мира среди любителей. Команда главы государства уже 12 раз становилась победителем первенства и является одним из фаворитов в 2020-м. За главный приз в этом году также поборются сборные Балкан, Балтии, Германии, Международной федерации хоккея (ИИХФ), Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, России, США, Украины, Финляндии, Швейцарии», — рассказали в пресс-службе.

В день открытия турнира 3 января «Беларусь 5. Интернет» покажет в 12.50 противостояние дружин из Украины и Швейцарии, в 16.50 — Китая и ОАЭ. Прямая трансляция матча белорусской команды и сборной ИИХФ состоится в 18.50, «Беларусь 5» покажет эту игру в 21.30. Встречу команд Балтии и Германии можно будет посмотреть на интернет-канале в 20.50.

4 января в 18.50 в прямом эфире «Беларусь 5. Интернет» скрестят клюшки сборные Беларуси и США. Телеканал «Беларусь 5» покажет эту игру в 23.30. Подробнее с графиком трансляций остальных матчей группового раунда турнира можно ознакомиться на сайте медиахолдинга.

6 января — день полуфинальных игр. Лучшие команды из четырех групповых троек сойдутся в 12.50 и 18.50 на «Чижовка-Арене». «Беларусь 5. Интернет» покажет эти матчи в прямом эфире, а «Беларусь 5» — в 23.30.

Прямая трансляция финала и церемонии закрытия Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента начнется 7 января в 18.55 на спортивном телеканале «Беларусь 5». В этот же день «Беларусь 5. Интернет» в 12.50 представит вниманию зрителей матч за третье место.

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