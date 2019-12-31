Сборная Канады по хоккею в рекордный, 16-й раз стала победителем Кубка Шпенглера

Уфимский «Салават Юлаев» занял в своей группе последнее место, а в четвертьфинале уступил «Тршинецу» со счетом 2:3. Российская команда потерпела три поражения в трех матчах на турнире.

Для сборной Канады победа в Кубке Шпенглера стала 16-й, команда вышла на чистое первое место по количеству завоеванных титулов, обойдя «Давос», который имеет в активе 15 побед на турнире. Еще 10 раз канадцы играли в финальном матче Кубка Шпенглера, причем финал турнира 2019 года стал для них пятым кряду. Команда из России в последний раз выигрывала трофей в 2010 году, тогда победу на турнире одержал санкт-петербургский СКА.