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21:07 (мск), источник: БЕЛТА

«Принеманские ястребы» разгромили «Шахтер» в первом матче финального турнира «Золотая шайба»

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Октябрьского района Гродно «Принеманские ястребы» обыграла «Шахтер» из Солигорского района со счетом 10:0 (2:0, 2:0, 6:0) в первом матче финала республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков 2003—2005 годов рождения «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси в дивизионе А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В других матчах, которые прошли сегодня в Минске, «Металлург» (Жлобинский район) уступил «Торнадо» из Заводского района Минска — 1:6 (0:2, 0:3, 1:1). Команда «Беркут» из Фрунзенского района Минска оказалась сильнее «Сокола» из Горецкого района Могилевской области — 12:7 (4:2, 4:3, 4:2). Кобринский «Атлант» одержал викторию над новополоцким «Нефтяником» со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

Финал республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» стартовал в МинскеПо традиции решающие поединки финального этапа «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе пройдут параллельно с матчами Рождественского турнира по хоккею на малой площадке «Чижовка-Арены».

По традиции решающие поединки финального этапа «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе пройдут параллельно с матчами Рождественского турнира по хоккею на малой площадке «Чижовка-Арены». Представители команд — участниц Рождественского турнира 6 января проведут мастер-класс для финалистов «Золотой шайбы».

Финальные матчи соревнований 7 января будут транслироваться на YouTube-канале и сайте Президентского спортивного клуба.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.

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