«Принеманские ястребы» разгромили «Шахтер» в первом матче финального турнира «Золотая шайба»

В других матчах, которые прошли сегодня в Минске, «Металлург» (Жлобинский район) уступил «Торнадо» из Заводского района Минска — 1:6 (0:2, 0:3, 1:1). Команда «Беркут» из Фрунзенского района Минска оказалась сильнее «Сокола» из Горецкого района Могилевской области — 12:7 (4:2, 4:3, 4:2). Кобринский «Атлант» одержал викторию над новополоцким «Нефтяником» со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

Финал республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» стартовал в МинскеПо традиции решающие поединки финального этапа «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе пройдут параллельно с матчами Рождественского турнира по хоккею на малой площадке «Чижовка-Арены».

По традиции решающие поединки финального этапа «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе пройдут параллельно с матчами Рождественского турнира по хоккею на малой площадке «Чижовка-Арены». Представители команд — участниц Рождественского турнира 6 января проведут мастер-класс для финалистов «Золотой шайбы».

Финальные матчи соревнований 7 января будут транслироваться на YouTube-канале и сайте Президентского спортивного клуба.