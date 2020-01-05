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17:18 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная России вышла в полуфинал Рождественского турнира в Минске

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России победила хоккеистов из Германии со счетом 8:1 (4:1, 2:0, 2:0) и вышла в полуфинал XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча в группе D прошла под диктовку российских хоккеистов, которые довольно быстро воплотили свое преимущество в заброшенные шайбы. Счет открыл Алексей Саранов. Затем ворота голкипера сборной Германии поразили Денис Карцев, Павел Бойченко и Владислав Поперечный. Впрочем, немцы, отвечавшие опасными контратаками, в долгу не остались. Шайбу престижа провел Данни Пюка.

После перерыва россияне продолжили давление на соперников, и к радости публики, поддерживавшей команду соседней страны, Алексей Сергиевский и Алексей Аркаев еще дважды распечатали ворота голкипера сборной Германии.

В заключительной трети поединка российские хоккеисты были точны еще дважды. Сергей Зубарев и Сергей Брезгунов установили окончательный счет в матче.

После финальной сирены были вручены призы лучшим игрокам поединка. В сборной Германии был отмечен Маркус Зимбек, а у россиян Максим Серов.

Еще в одной встрече дневной части программы Рождественского турнира команда Международной федерации хоккея в упорной борьбе преодолела сопротивление сборной США — 8:7.

В вечерней части соревновательной программы турнира на минской «Чижовка-Арене» будут также проведены две встречи. На малой арене сразятся команды Швейцарии и Финляндии (начало в 19.00), на большой арене — сборные ОАЭ и Балкан (начало в 19.30).

Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Мингорисполком.

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