Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
Барыс
22
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Йокерит
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
ЦСКА
42
Хоккей. НХЛ
7.01
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
7.01
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
7.01
Нью-Йорк Айлендерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
7.01
Лос-Анджелес Кингз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Нэшвилл Предаторз
Б
54
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
16:18 (мск), источник: БЕЛТА

Экс-игроки НХЛ провели мастер-класс для участников «Золотой шайбы»

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-игроки Национальной хоккейной лиги провели сегодня мастер-класс для участников финала республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Наверх

Мастер-классы прошли на ледовой площадке «Чижовка-Арены».

Читайте также
«Принеманские ястребы» разгромили «Шахтер» в первом матче финального турнира «Золотая шайба»

В числе тех, кто помогал юным хоккеистам наращивать мастерство, именитые спортсмены Растислав Павликовский, Рихард Линтнер, Джим Слейтер, Курт Фрейзер, Алексей Житник, Стив Каспер. Участие в мероприятии приняли 40 финалистов «Золотой шайбы» 2003−2005 годов рождения.

Финальные матчи «Золотой шайбы» пройдут 7 января на малом льду «Чижовка-Арены». В 10.00 «Принеманские ястребы» сразятся с «Металлургом» за бронзовые медали соревнований. А уже в 15.00 «Беркут» и «Торнадо» определят победителя турнира. Финальные встречи будут транслироваться на YouTube-канале и сайте Президентского спортивного клуба.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.

Читайте также
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Константин и Софья Эрнст появились с детьми на публике
Сами отдали золото Канаде: как Россия проиграла финал МЧМ
Хоккеист РФ рассказал об аде на последних минутах финала МЧМ
Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» крупную победу в Серии A
СМИ: Капитан «Зенита» не будет продлевать контракт с клубом
Главный тренер сборной России указал на ошибку судей в финале ЧМ
Скончался вице-чемпион мира в составе сборной Германии
Описана обстановка после драки Хабиба с командой Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь