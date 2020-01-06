Экс-игроки НХЛ провели мастер-класс для участников «Золотой шайбы»

В числе тех, кто помогал юным хоккеистам наращивать мастерство, именитые спортсмены Растислав Павликовский, Рихард Линтнер, Джим Слейтер, Курт Фрейзер, Алексей Житник, Стив Каспер. Участие в мероприятии приняли 40 финалистов «Золотой шайбы» 2003−2005 годов рождения.

Финальные матчи «Золотой шайбы» пройдут 7 января на малом льду «Чижовка-Арены». В 10.00 «Принеманские ястребы» сразятся с «Металлургом» за бронзовые медали соревнований. А уже в 15.00 «Беркут» и «Торнадо» определят победителя турнира. Финальные встречи будут транслироваться на YouTube-канале и сайте Президентского спортивного клуба.