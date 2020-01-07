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7 января, источник: БЕЛТА

Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XVI Рождественском турнире

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда главы белорусского государства победила в XVI Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси. В решающем матче она была сильнее сборной России, счет — 4:1 (1:0,1:1, 2:0), передает корреспондент БЕЛТА.

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Хоккейные поединки белорусской и российской команд на Рождественском турнире неизменно вызывают повышенный интерес у зрителей. Сегодняшний матч исключением не стал. Хозяева с первых минут матча сделали ставку на активный хоккей. Белорусам принесли успех броски Алексея Баранова, который открыл счет в матче, и Михаила Грабовского, отличившегося во втором периоде. Россияне ответили голом Константина Косянчука.

В третьем периоде игра приобрела выжидательный характер, хоккеисты обеих дружин старались исключить ошибки в своих действиях, ведь любая оплошность могла быть фатальна. Впрочем, россияне, которых ситуация вынуждала отыгрываться, гостили на половине площадки белорусов чуть чаще. Но гол вновь забили белорусы, реализовавшие большинство. Александр Кулаков после паса Игоря Брикуна на 16-й минуте третьего периода забросил третью шайбу в ворота российской дружины. Отодвинув игру от своих ворот, белорусская команда отличилась еще раз. Упрочил преимущество ледовой дружины Президента Андрей Глебов — 4:1, установивший окончательный счет в матче.

Лучшими игроками финала были признаны Алексей Сергиевский у россиян и Игорь Брикун у белорусов. Награды отличившимся хоккеистам вручил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Двое игроков хоккейной команды Президента Беларуси — в числе лучших на Рождественском турниреЛучшим вратарем турнира был признан Максим Серов (Россия), защитником — Алексей Баранов, нападающим — Михаил Грабовский (оба — команда Президента Беларуси).

Обе команды уверенно выступили на предварительной стадии соревнований. Команда Президента Беларуси обыграла сборные IIHF (11:3) и США (9:3). В полуфинале была обыграна команда ОАЭ (9:5).

Россияне одержали победы над дружинами Балтии (14:5) и Германии (8:1). В споре за пропуск в полуфинал они были сильнее финнов (5:2).

Для хоккейной команды Президента Беларуси это уже 13-й титул победителей представительного форума любителей хоккея. Ранее они становились первыми в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. Российская команда праздновала успех трижды, в 2007, 2011 и 2015 годах.

Организаторами соревнований выступили Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.

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