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21:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Невероятная история из Финляндии. 46-летний отец 18-летнего таланта попал в заявку на матч чемпионата

46-летний голкипер Ян Лунделл заявлен запасным вратарем ХИФКа на матч чемпионата Финляндии.

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Свой последний официальный матч он провел в сезоне-2011/12. В этом же клубе играет его сын, 18-летний нападающий Антон Лунделл. Он считается претендентом на попадание в первый раунд драфта НХЛ-2020.

Ян Лунделл работал в ХИФКе тренером вратарей, а в бытность хоккеистом провел более 300 иггр в составе клуба.

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