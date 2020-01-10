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15:01 (мск), источник: БЕЛТА

Гродненский «Неман» выступит в финале Континентального кубка IIHF

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» начинает борьбу в финале Континентального кубка IIHF. Турнир пройдет 10—12 января в датском Войенсе на площадке Frøs Arena, вмещающей более 5 тыс. зрителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Соперниками белорусской команды станут польская «Краковия», датский «Сендерюске» и британский «Ноттингем». К сожалению, в предстоящих матчах гродненцы не смогут рассчитывать на одного из ведущих форвардов Александра Малявко, получившего травму.

В стартовом поединке, который состоится сегодня в 18.00, подопечные Сергея Пушкова сразятся с «Краковией». 11 января им предстоит помериться силами с «Сендерюске» (начало встречи в 21.30). В заключительный день турнира, 12 января, гродненская дружина сыграет с «Ноттингемом» (начало в 21.00).

Ранее белорусские клубы успешно выступали в этом турнире. Минская «Юность» трижды (в 2007, 2011, 2018 годах) становилась обладателем почетного трофея. В 2015 году в Континентальном кубке побеждал гродненский «Неман».

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