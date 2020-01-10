Гродненский «Неман» выступит в финале Континентального кубка IIHF

Соперниками белорусской команды станут польская «Краковия», датский «Сендерюске» и британский «Ноттингем». К сожалению, в предстоящих матчах гродненцы не смогут рассчитывать на одного из ведущих форвардов Александра Малявко, получившего травму.

В стартовом поединке, который состоится сегодня в 18.00, подопечные Сергея Пушкова сразятся с «Краковией». 11 января им предстоит помериться силами с «Сендерюске» (начало встречи в 21.30). В заключительный день турнира, 12 января, гродненская дружина сыграет с «Ноттингемом» (начало в 21.00).