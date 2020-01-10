Гродненский «Неман» выступит в финале Континентального кубка IIHF
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» начинает борьбу в финале Континентального кубка IIHF. Турнир пройдет
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» начинает борьбу в финале Континентального кубка IIHF. Турнир пройдет
Соперниками белорусской команды станут польская «Краковия», датский «Сендерюске» и британский «Ноттингем». К сожалению, в предстоящих матчах гродненцы не смогут рассчитывать на одного из ведущих форвардов Александра Малявко, получившего травму.
В стартовом поединке, который состоится сегодня в 18.00, подопечные Сергея Пушкова сразятся с «Краковией». 11 января им предстоит помериться силами с «Сендерюске» (начало встречи в 21.30). В заключительный день турнира, 12 января, гродненская дружина сыграет с «Ноттингемом» (начало в 21.00).
Ранее белорусские клубы успешно выступали в этом турнире. Минская «Юность» трижды (в 2007, 2011, 2018 годах) становилась обладателем почетного трофея. В 2015 году в Континентальном кубке побеждал гродненский «Неман».