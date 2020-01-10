Гродненский «Неман» выиграл первый матч финального турнира Континентального кубка IIHF

Источник: hockey.by

Основные события матча пришлись на второй период. На первой минуте данного отрезка игры отличное взаимопонимание продемонстрировали финские легионеры гродненского клуба. Тимо Хильтунен отпасовал на Йоонаса Хурри, и тот без проблем переиграл стража ворот «Краковии». Через несколько минут чешский легионер польского клуба Мирослав Копржива вновь вынужден был доставать шайбу из своих ворот. Случилось это после удаления игрока «Краковии» Мирослава Яхыма. За 14 секунд до выхода пятого игрока на площадку Артем Кислый совершил удачное подставление, и счет стал 2:0.

В третьем периоде, несмотря на старания игроков обеих дружин, счет так и не изменился.

Во втором матче сегодняшнего игрового дня финала Континентального кубка, который начнется в 21.30 по минскому времени, датский «Сендерюске», выступающий в роли принимающей стороны, померится силами с британским «Ноттингемом». «Неман» с датчанами сыграет 11 января во втором туре соревнований за второй по значимости приз европейского клубного хоккея.