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00:46 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» заняли третье место в финальном турнире Континентального кубка IIHF

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» занял третье место в финальном турнире Континентального кубка IIHF. Главный приз достался датскому «Сендерюске», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

Ранее обыгравший гродненский «Неман» скандинавский клуб обеспечил себе почетный трофей после того, как сегодня в первом поединке дня победил польскую «Краковию» со счетом 3:1.

Подопечным Сергея Пушкова ничего не оставалось, как в заключительном матче турнира оспаривать второе-третье места с британским «Ноттингемом».

Гродненцы вели после первого периода со счетом 2:0. Шайбы в ворота соперников забросили Артем Кислый и Роман Малиновский. Однако удержать достаточно весомое преимущество игроки «Немана» не смогли.

Во втором периоде Джейк Хансен сократил отставание в счете. Артем Кислый восстановил разницу в две шайбы. Впрочем, для победы этого оказалось мало.

В заключительной трети матча Райан Хорват, Самуэль Херр и Георгс Головковс вывели «Ноттингем» вперед. Финальная сирена, заставшая «Неман» в атаке, зафиксировала итоговый счет 3:4 (2:0, 1:3, 0:1).

«Сендерюске» из Войенсе, впервые выиграв почетный трофей, помимо Континентального кубка сезона-2019/20 стала обладателем единственной путевки в Лигу чемпионов на следующий хоккейный сезон.

Континентальный кубок по хоккею с шайбой — ежегодное спортивное соревнование, проводимое с 1997 года под эгидой IIHF. Турнир является наследником Кубка Федерации, разыгрывавшегося в 1995—1997 годах. Гродненский клуб выигрывал турнир в сезоне 2014/2015.

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