47-летний Ягр набрал четыре очка в матче чемпионата Чехии

Источник: AP 2020

Форвард провёл на площадке почти 14 минут, сделав пять бросков по воротам.



Всего в активе 47-летнего хоккеиста 19 (10+9) баллов в 22 матчах чемпионата Чехии. Напомним, Ягр является владельцем «Кладно».





Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322».